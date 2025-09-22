"Зробили пропозицію, від якої важко відмовитися": Дениса Бігуса мобілізують до ЗСУ

Денис Бігус не планує поєднувати службу з роботою у редакції

Відомий український журналіст-розслідувач та автор популярного Youtube-проєкту Денис Бігус повідомив, що його мобілізують до лав Збройних сил України.

З цього приводу Бігус зняв відео, в якому заявив, що з самого початку повномасштабного вторгнення сприймав життя на цивілці як тривалу відпустку.

"Мені тут Вінницький ТЦК зробив пропозицію, від якої важко відмовитися", – сказав журналіст.

За його словами, робота проєкту тимчасово продовжиться без його безпосередньої участі.

"Як показує практика 22-23 року, практика моєї відсутності в редакції, мене не вистачає на займатися війною і займатися медійкою", — пояснив Бігус.

Хто такий Денис Бігус

З 2013 року Бігус створив та керує проєктом "Наші гроші", а також редакцією Bihus.Info. Відомий своїми журналістськими розслідуваннями, зокрема у справах корупції, державних тендерів, діяльності високопосадовців.

У червні 2025 року стало відомо, що Бігус є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки СБУ (Служба безпеки України). Він сам підтвердив, що співпрацює із цим підрозділом, виконуючи окремі завдання, не отримуючи при цьому оплату з державного бюджету та не маючи броні від мобілізації.

Також раніше були публікації-скандали, в яких стверджувалося, що за журналістами його проєкту велося стеження з боку СБУ.

Бігус отримав низку журналістських та медійних нагород, у тому числі "Честь професії", стипендію за громадянську позицію імені Катерини Гандзюк та ін. Його розслідування про корупцію призвели до відставок та розслідувань з боку влади.

Нагадаємо, раніше у Дениса Бігуса стався затяжний конфлікт із народним депутатом Олексієм Гончаренком після того, як журналісти зняли сюжет про Гончаренко-центри.