Бігус працює на СБУ? Гончаренко показав документ про зв’язок (фото)

В офіційній відповіді йдеться про те, що Бігус у СБУ не служить

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що журналіст Денис Бігус є гласним позаштатним співробітником СБУ, посилаючись на відповідний документ за 2024 рік. Водночас у відповідь на запит нардепа у Службі безпеки України зазначили, що Бігус у них не служить.

Про це повідомляє парламентар у своєму Telegram-каналі. На думку Гончаренка, саме ці папери підтверджують залучення Бігуса до співпраці зі спецслужбою. "Щоб не казали, що це фейки чи монтаж — публікую документи, які підтверджують: Денис Бігус став гласним позаштатним співробітником СБУ", — написав він.

Угода Бігуса про співробітництво з СБУ

Розписка Бігуса про співробітництво з СБУ

Водночас депутат додав, що нещодавно зробив запит до СБУ щодо офіційної служби журналіста у відповідній структурі. У відповіді, яку він отримав, йдеться про те, що Бігус у Службі безпеки України не служить.

Відповідь від СБУ нардепу Гончаренку

Цей факт, на думку Гончаренка, може свідчити про те, що йдеться саме про нештатну співпрацю, що не передбачає класичної служби чи проходження кадрового оформлення.

Зазначимо, що офіційної реакції самого Дениса Бігуса на оприлюднені документи наразі немає.

Скандал між Гончаренком і Бігусом

В Україні триває гучний конфлікт між нардепом Олексієм Гончаренком та журналістами Bihus.Info, який розпочався після виходу розслідування про самого парламентаря та його "Гончаренко-центри". У відповідь посадовець почав публічно ставити під сумнів фінансування проєкту, звернувся із запитами до донорів та заявив про порушення журналістських стандартів. Бігус різко відреагував на це, звинувативши політика в тиску на медіа й особистих образах.

У Bihus.Info подали скарги на нардепа до комітетів Верховної Ради та НАЗК, вказавши на зловживання владою. Тим часом Гончаренко продовжив публікувати дані про донорські внески до організації, акцентуючи, що частина з них нібито використовується для матеріалів, які містять образи та ненормативну лексику. Він також натякнув, що запустить свій "антикорупційний проєкт", натякаючи на потенційну фінансову вигоду такої діяльності.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат Гончаренко у Верховній Раді закликав міністерку юстиції та віцепрем’єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанишину подати у відставку. Причиною стала ситуація навколо Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).