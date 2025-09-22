"Сделали предложение, от которого сложно отказаться": Дениса Бигуса мобилизуют в ВСУ

Денис Бигус не планирует совмещать службу с работой в редакции

Известный украинский журналист-расследователь и автор популярного Youtube-проекта Денис Бигус сообщил, что его мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины.

По этому поводу Бигус снял видео, в котором заявил, что с самого начала полномасштабного вторжения воспринимал жизнь на гражданке как затянувшийся отпуск.

"Мне здесь Винницкий ТЦК сделал предложение, от которого сложно отказаться", – сказал журналист.

По его словам, работа проекта временно продолжится без его непосредственного участия.

"Как показывает практика 22-23 года, практика моего отсутствия в редакции, меня не хватает на заниматься войной и заниматься медийкой", – пояснил Бигус.

Кто такой Денис Бигус

С 2013 года Бигус создал и руководит проектом "Наші гроші", а также редакцией Bihus.Info. Известен своими журналистскими расследованиями, в том числе по делам коррупции, государственных тендеров, деятельности высокопоставленных лиц.

В июне 2025 года стало известно, что Бигус является внештатным работником Департамента военной контрразведки СБУ (Служба безопасности Украины). Он сам подтвердил, что сотрудничает с этим подразделением, выполняя отдельные задачи, не получая при этом оплату из государственного бюджета и не имея брони от мобилизации.

Также ранее были публикации-скандалы, в которых утверждалось, что за журналистами его проекта велась слежка со стороны СБУ.

Бигус получил ряд журналистских и медийных наград, в том числе "Честь професії", стипендию за гражданскую позицию имени Екатерины Гандзюк и др. Его расследования о коррупции привели к отставкам и расследованиям со стороны властей.

Напомним, ранее у Дениса Бигуса произошел затяжной конфликт с народным депутатом Алексеем Гончаренко после того, как журналисты сняли сюжет о Гончаренко-центрах.