Погрожував новими війнами та зробив нову пропозицію США: що сказав Путін на засіданні з топ-чиновниками

Тетяна Крутякова
Володимир Путін Новина оновлена 22 вересня 2025, 15:27
Володимир Путін. Фото росЗМІ

Згадав і "зіпсовані" відносини з США, і "руйнівну" політику Заходу

Очільник Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ зробив низку провокаційних заяв. У них він не тільки погрожував новими війнами, а й зробив пропозицію США.

"Телеграф" зібрав головні тези з промови голови Кремля. Він не забув згадати і політику Заходу, яку вкотре назвав "руйнівною".

Що наговорив Путін

  • Стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати.
  • Внаслідок "руйнівних кроків Заходу" було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.
  • Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності.
  • Москва може відповісти на будь-які загрози, впевнена в надійності національних сил стримування
  • Росія завжди виходить із переваги політико-дипломатичного вирішення питань.
  • Повна відмова від Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) стала б помилкою.
  • Росія готова протягом року після закінчення терміну дії ДСНО дотримуватися його кількісних обмежень.
  • Кремль дотримуватиметься обмежень ДСНО, якщо аналогічні кроки зроблять Сполучені Штати.
  • Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності. Це вимушений крок.
  • Росія готова відповісти на будь-які погрози — і не словами, а силою.
  • Росія неодноразово застерігала Захід, але її ініціативи не отримали чіткого відгуку.
  • Система відносин між РФ та США була зруйнована у сфері контролю за озброєннями.
  • РФ впевнена у надійності своїх сил стримування. І не зацікавлена ​​у перегонах озброєнь.

Для довідки

Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1) — це договір між СРСР та США, підписаний у 1991 році. Він передбачав скорочення стратегічних наступальних озброєнь обох країн, а Лісабонський протокол 1992 року зобов'язав Україну, Білорусь та Казахстан відмовитися від ядерної зброї, що залишилася з радянських часів, та передати її Росії.

