Погрожував новими війнами та зробив нову пропозицію США: що сказав Путін на засіданні з топ-чиновниками

Згадав і "зіпсовані" відносини з США, і "руйнівну" політику Заходу

Очільник Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ зробив низку провокаційних заяв. У них він не тільки погрожував новими війнами, а й зробив пропозицію США.

"Телеграф" зібрав головні тези з промови голови Кремля. Він не забув згадати і політику Заходу, яку вкотре назвав "руйнівною".

Що наговорив Путін

Стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати.

Внаслідок "руйнівних кроків Заходу" було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.

Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності.

Москва може відповісти на будь-які загрози, впевнена в надійності національних сил стримування

Росія завжди виходить із переваги політико-дипломатичного вирішення питань.

Повна відмова від Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) стала б помилкою.

Росія готова протягом року після закінчення терміну дії ДСНО дотримуватися його кількісних обмежень.

Кремль дотримуватиметься обмежень ДСНО, якщо аналогічні кроки зроблять Сполучені Штати.

Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності. Це вимушений крок.

Росія готова відповісти на будь-які погрози — і не словами, а силою.

Росія неодноразово застерігала Захід, але її ініціативи не отримали чіткого відгуку.

Система відносин між РФ та США була зруйнована у сфері контролю за озброєннями.

РФ впевнена у надійності своїх сил стримування. І не зацікавлена ​​у перегонах озброєнь.

Для довідки

Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1) — це договір між СРСР та США, підписаний у 1991 році. Він передбачав скорочення стратегічних наступальних озброєнь обох країн, а Лісабонський протокол 1992 року зобов'язав Україну, Білорусь та Казахстан відмовитися від ядерної зброї, що залишилася з радянських часів, та передати її Росії.

