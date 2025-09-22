Погрожував новими війнами та зробив нову пропозицію США: що сказав Путін на засіданні з топ-чиновниками
Згадав і "зіпсовані" відносини з США, і "руйнівну" політику Заходу
Очільник Росії Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ зробив низку провокаційних заяв. У них він не тільки погрожував новими війнами, а й зробив пропозицію США.
"Телеграф" зібрав головні тези з промови голови Кремля. Він не забув згадати і політику Заходу, яку вкотре назвав "руйнівною".
Що наговорив Путін
- Стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати.
- Внаслідок "руйнівних кроків Заходу" було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.
- Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності.
- Москва може відповісти на будь-які загрози, впевнена в надійності національних сил стримування
- Росія завжди виходить із переваги політико-дипломатичного вирішення питань.
- Повна відмова від Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) стала б помилкою.
- Росія готова протягом року після закінчення терміну дії ДСНО дотримуватися його кількісних обмежень.
- Кремль дотримуватиметься обмежень ДСНО, якщо аналогічні кроки зроблять Сполучені Штати.
- Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності. Це вимушений крок.
- Росія готова відповісти на будь-які погрози — і не словами, а силою.
- Росія неодноразово застерігала Захід, але її ініціативи не отримали чіткого відгуку.
- Система відносин між РФ та США була зруйнована у сфері контролю за озброєннями.
- РФ впевнена у надійності своїх сил стримування. І не зацікавлена у перегонах озброєнь.
Для довідки
Договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1) — це договір між СРСР та США, підписаний у 1991 році. Він передбачав скорочення стратегічних наступальних озброєнь обох країн, а Лісабонський протокол 1992 року зобов'язав Україну, Білорусь та Казахстан відмовитися від ядерної зброї, що залишилася з радянських часів, та передати її Росії.
