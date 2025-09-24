Трамп вмиває руки? Три сценарії для України та Європи

Заяви президента США Дональда Трампа після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським багато хто сприйняв подвійно. Поки одні вважають їх позитивним сигналом, інші запідозрили, що глава Штатів може зовсім "вмити руки", залишивши Україну без підтримки.

"Телеграф" розбирався в тому, яких проблем чекати Україні, якщо песимістичні прогнози все ж таки збудуться.

Злий Трамп відгемселив паперового тигра — що наговорив президент США після зустрічі з Зеленським

У вівторок, 23 вересня, президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку. До цього вони були присутні на відкритті Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй. За підсумками зустрічі зі своїм українським колегою, голова Білого дому опублікував у соцмережі Truth Social свої висновки.

Трамп та Зеленський

Заяви Трампа були різкими у бік РФ. Так, наприклад, глава Білого дому заявив, що Росія веде безглузду війну вже три з половиною роки. При цьому справжня військова держава мала виграти її менше, ніж за тиждень. На думку Трампа, такі скромні військові успіхи не роблять Росії честь. Трамп також додав, що "вони виглядають паперовим тигром".

Президент США також зазначив, що Україна має сильний дух і стає тільки сильнішою. Він заявив, що зараз саме той час, коли Україна має діяти, оскільки Росія зазнає економічних труднощів.

"У будь-якому випадку, я бажаю обом країнам найкращого. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважатиме за потрібне. Удачі всім!", — Трамп.

Не все так просто: заяви Трампа мають подвійне дно?

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Незважаючи на жорсткі випади Трампа на адресу Кремля, багато політичних експертів запідозрили недобре. Так, наприклад, аналітики видання The Telegraph дійшли висновку, що заяви президента США насправді можуть бути сигналом, що Трамп "вмиває руки" щодо війни в Україні.

"Те, що, на перший погляд, може здатися приголомшливим розворотом, насправді може бути поганою новиною для Зеленського", — The Telegraph.

До такого висновку вони дійшли через контекст у якому було зроблено дані заяви. Журналісти нагадали, що вони прозвучали після зустрічей із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та з Володимиром Зеленським, а перед цим відбувся візит Трампа до Великобританії, де король Карл переконував його у тому, що Європі знову "загрожує тиранія". При цьому Трамп ніде не згадав, що США допомагатимуть Україні, а також зроблять якісь нові серйозні кроки щодо РФ.

"Замість того, щоб обіцяти нову підтримку Україні або активізувати дії щодо Росії, містер Трамп, схоже, перекладає відповідальність за ситуацію на Європу і НАТО. Немає жодних натяків на додаткову підтримку України або на те, що він ще більше покарає Москву. Його єдине зобов’язання — продовжувати продавати зброю союзникам".

До того ж, додають журналісти з огляду на те, що після зустрічі з президентом РФ на Алясці Трамп неодноразово заявляв, що припинити війну в Україні непросто, тепер, мабуть, він намагається відійти убік, поступившись місцем Європі.

"Схоже, з нього вистачить", — резюмує The Telegraph.

Що буде, якщо Трамп остаточно відвернеться від України: три сценарії — від кращого на гіршого

Європа надаватиме підтримку у достатніх для продовження протистояння обсягах;

Дехто в Європі впевнений, що ЄС здатний підтримувати Україну навіть без США. Так, наприклад, ще влітку представник Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фрейдінг, який координує постачання озброєння Києву, зазначав, що європейські країни НАТО та Канада перевищили суму американської допомоги Україні за 2023 рік. Вона тоді становила 20 мільярдів доларів. Перед цих союзників припадає вже близько 60% всієї західної підтримки.

Однак тоді він зазначав, що ресурси в Європи знайдуться, якщо буде політична воля.

"Війна проти України — це війна і проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і ресурси", — заявив Фрейдінг в інтерв’ю Reuters.

Європа намагатиметься тиснути на політиків у США з метою змусити Трампа продовжувати підтримувати Україну;

У такому разі Україна може мати лише тимчасові труднощі через відхід США.

Європа продовжуватиме підтримку такою самою мірою і чинитиме тиск на Росію з метою змусити її до миру з Україною;

Такий сценарій передбачає, що Європа не посилить підтримки України після відходу США, а продовжить свою нинішню політику. У цьому випадку європейці активніше тиснутимуть на Росію через доступні важелі, намагаючись змусити агресора відступити через економічні, а не військові втрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Брюсселі відреагували на слова Трампа щодо України.