Температура в квартирах стане випробуванням: експерт дав тривожний прогноз щодо зими

Холодна зима без світла та опалення — песимістичний сценарій, який може стати реальністю

Українців цієї зими чекає серйозне випробування холодом через можливі нові атаки Росії на енергетичні об'єкти. Росія готується до масштабних ударів перед початком опалювального сезону та взимку.

Через російські обстріли Україна вже втратила майже половину добового видобутку газу, а влітку 2025 року ворог повністю зруйнував нафтопереробні потужності країни. У підземних сховищах накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, але цього вистачить лише за умови теплої зими та відсутності нових обстрілів. Про це "Телеграфу" розповів експерт з ЖКГ Олег Попенко.

14-16 градусів — такою може бути температура у квартирах українців цієї зими, попереджає Олег Попенко. За його словами, теплокомуненерго будуть жорстко економити газ через обмежені запаси палива.

"Тому я більш ніж впевнений, що ми будемо жорстко економити газ всю зиму, у багатьох будинках буде обмеження подачі газу через теплокомуненерго. Тобто температура повітря в будинках буде не 18-20 градусів, а нижчою — можливо 14-16, тобто навіть нижче межі дозволеного", — йдеться у заяві експерта.

Найбільша загроза блекаутів чекає на Херсон, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв та Дніпро. В Одесі основні проблеми можуть виникнути з електрикою — усе через залежність від однієї лінії від Південноукраїнської АЕС та заблокований імпорт електроенергії з Румунії через Придністров'я.

