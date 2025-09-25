Трамп різко змінив риторику про війну в Україні: до чого тут Меланія

Після зустрічі із Зеленським Дональд Трамп заговорив інакше про війну. Експерти кажуть: без Меланії тут не обійшлося.

Меланія Трамп могла вплинути на зміну позиції свого чоловіка, президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Нещодавно Трамп вперше заявив, що Україна здатна повернути всі свої території, хоча ще донедавна закликав Київ до поступок Москві. Про можливий вплив дружини на Трампа західним ЗМІ заявила експертка.

Факти:

Меланія Трамп, на думку фахівчині, впливає на думку президента США про Україну

На Трампа впливають різні люди, а його думка швидко змінюється

Трамп втрачає терпіння до Росії, тоді як раніше мав іншу риторику

Меланія Трамп — колишня модель, третя дружина Трампа і мати його сина Баррона

У інтерв'ю для FRANCE 24 Мелінда Харінг, старша радниця з питань взаємодії з громадськістю організації Razom for Ukraine та визнана експертка щодо України, зазначає, що в таборі Трампа є сили, які підтримують Україну, і одна з них – Меланія Трамп. Зокрема, вона переймається проблемою українських дітей, яких вивезли на територію Росії.

Вона також сказала, що "найкращі друзі першої леді – усі українські американці". Проте на Трампа впливає не тільки Меланія. Наприклад, віцепрезидент США Джей Ді Венс "не любить Україну". Проте на Трампа впливає те, з ким він розмовляв останнім.

Що відомо про позицію Трампа щодо війни в Україні

У вівторок, 23 вересня Дональд Трамп змінив свої висловлювання щодо України. Сталось це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Проте позиція Трампа змінюється дуже швидко, наголошують експерти, та залежить навіть не від Росії чи України. Харінг також каже, що риторика Трампа може змінитися "вже завтра".

Джей Ді Венс пізніше, в середу, наголосив, що Трамп втрачає терплячість щодо росіян. Нагадаємо, раніше Трамп звинувачував Україну у війні на рівні з Росією.

Третя дружина Трампа: що відомо про Меланію

"Телеграф" неодноразово писав про дружину президента Трампа. Меланія родом зі Словенії. До роману з Трампом вона мала успішну модельну кар'єру. Вона не перша дружина Трампа — до шлюбу з нею президент США був одружений двічі. У Меланії та Дональда Трамп є син Баррон. З іншими дітьми Трампа в Меланії досить полярні стосунки, зокрема вона не в ладах з падчеркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що як перша леді Меланія Трамп привертає увагу своїм стилем. Його неодноразово засуджували за певну екстравагантність. На Генасамблеї ООН, де її чоловік висловив нову позицію щодо України, леді Трамп не захотіла провести ґрунтовну розмову тет-а-тет з українською першою леді Оленою Зеленською.