Украина возьмет земли РФ "на помидорчики" до Урала? Почему Трамп сделал громкое заявление о границах 1991 года

На Трампа давят выборы и куча скандалов, поэтому нужно показать силу

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности восстановления Украины в границах 1991 года и даже продвижение на восток было сделано на основе ряда факторов, среди которых — внутренне- и внешнеполитические, экономические и военные.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил интерес Штатов в снижении геополитической роли России в мире.

— Речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины. Правда, Трамп еще дальше забежал. Как в анекдоте об украинце: "А это нам на помидорчики". До Урала или куда? Это следствие конкретных действий Украины, успехов ударов по территории Российской Федерации, — говорит политический эксперт.

По его словам, Украина использует противоречия Трампа и Путина, связанные с нефтью и газом. При этом американцы — абсолютно циничные и прагматичные люди, которые не хотят иметь дело с лузерами. И видят, что россияне не могут сломать тенденцию к гибели РФ.

— Это хорошее заявление [Трампа], но не нужно расслабляться. Это только первая публичная позиция, которая может определять политику, которая станет следствием совокупности обстоятельств и системной работы Украины, — объясняет политолог.

Он напомнил приезд в Киев спецпредставителя США Кита Келлога, который ознакомился с образцами украинской военной техники, продукцией ВПК, был в Генштабе ВСУ, слушал настроения наших военных.

— А это человек с опытом, воевавший против Советского Союза еще во Вьетнаме. Поэтому, конечно, были доклады, что ситуация такая-то, есть такие-то результаты, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его мнению, международный исторический контекст складывается очень удачно для США, поэтому Трампу нужно забирать нефтегазовый рынок Европы, давить на Китай и Россию руками Европы. Кроме того, Украина помогает системно добивать "нефтянку" России.

— На Трампа еще давят выборы и куча скандалов. Он должен показывать Путину силу (поэтому не может соскочить с переговорного процесса), но главную работу проделала Украина. Он никогда бы не сказал (что Украина может восстановиться в границах 1991 года и пойти дальше. — Ред.), если бы не имел доклада ЦРУ, Келлога, всех остальных, которые давали оценку, может ли Украина победить. И победить (не обязательно военным путем, а военно-политическим) не по линии разграничения, а с границей 1991 года, — подытожил Тарас Загородний.

