Мобилизовали, а потом забронировали: адвокат рассказала о безвыходной ситуации для мужчин

В практике Светланы Ярошенко был случай, когда мужчину забронировали уже после мобилизации

Бронирование военнообязанных не является основанием для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Оно работает только как основание для отсрочки от мобилизации.

Об этом "Телеграфу" рассказала известный полтавский юрист, адвокат Светлана Ярошенко. По ее словам, в ее практике был случай, когда мужчину забронировали уже после мобилизации.

Подробнее читайте в материале: Четырех винтов в позвоночнике мало, нужно шесть: юрист о ВВК и основаниях для списания с воинского учета

"Довольно часто приходят мужчины с медицинскими документами на руках, чтобы узнать, есть ли у них основания для отсрочки или освобождения от военной службы", – рассказала Ярошенко.

Адвокат добавила, что была история, когда военнообязанного сначала мобилизовали, а затем забронировали. Ярошенко не смогла ему помочь, поскольку бронирование — это основание только для отсрочки, а не для увольнения с военной службы.

Ранее мы писали, что во многих случаях реально очень трудно списаться с военной службы из-за ухудшения состояния психики. Но иногда это становится возможным — существуют кейсы по решению таких дел в пользу военнослужащих. По словам адвоката, она решила дело, благодаря которому военный получил от воинской части выплату в 700 тысяч гривен, получит 250 тысяч от другой в/ч и спишется при этом со службы.