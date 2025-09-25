Носит имя президента США: где в Киеве эта улица и как она называлась раньше (карта)

Переименование улицы стало частью масштабной кампании по декоммунизации городской топонимики

В 2023 году одна из центральных артерий жилого массива Левого берега Киева получила новое имя. Улица, которая более 40 лет носила имя другого американца, теперь названа в честь 40-го президента США Рональда Рейгана.

Улица Рональда Рейгана является неотъемлемой частью жилого массива Вигуровщина-Троещина – одной из крупнейших спальных зон столицы. Этот район стал примером успешной интеграции масштабной жилой застройки в общегородскую транспортную и социальную инфраструктуру.

География и расположение

Улица Рональда Рейгана протянулась через один из крупнейших жилых массивов левобережного Киева. Она начинается от пересечения улицы Братиславской с проспектом Романа Шухевича и улицей Электротехнической, а завершается у улицы Радунской, примыкая к улице Николая Лаврухина.

Стратегическое расположение улицы подчеркивается ее связями с другими важными городскими артериями. К ней примыкают улица Николая Закревского, проспект Красной Калины и улица Оноре де Бальзака, что делает ее важным транспортным узлом района.

Историческая справка

Улица была проложена в 1982 году, в период активного развития жилого массива Троещина. Изначально она получила название в честь Теодора Драйзера (1871-1945) – американского писателя, автора романов "Сестра Керри" и "Американская трагедия".

Решение о переименовании в 2023 году стало частью более широкой кампании по декоммунизации и обновлению городской топонимики Киева. Выбор имени Рональда Рейгана символичен – 40-й президент США известен своей решительной позицией против советской системы и поддержкой демократических ценностей.

Рональд Рейган

Переименование улицы отражает не только изменения в городской политике, но и стремление Киева подчеркнуть свою прозападную ориентацию. Имя Рональда Рейгана на карте украинской столицы стало символом исторических связей между Украиной и США, особенно актуальных в контексте современных геополитических реалий.

Современная инфраструктура

Сегодня улица Рональда Рейгана представляет собой полноценную городскую артерию с развитой инфраструктурой. Вдоль нее расположены многоэтажные жилые дома высотой от 9 до 16 этажей, которые обеспечивают жильем тысячи киевских семей.

Типичная застройка улицы Рейгана в Киеве

Особое значение для жителей имеет транспортная инфраструктура. В районе улицы проходит линия скоростного трамвая – современного вида общественного транспорта, который обеспечивает быстрое и комфортное сообщение с центром города. По ней ходят автобусы, троллейбусы и маршрутки. Социальная инфраструктура улицы впечатляет своей полнотой: здесь функционируют рынок, стадион, церковь, гимназия, почтовое отделение и поликлиника.

Транспорт на улице Рейгана

