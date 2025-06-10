Донеччина залишиться без води? Росіяни знищили ще одну велику водойму (фото)

Від водосховища залишилася "калюжа"

Російські окупаційні війська продовжують свій екоцид на українських територіях. Журналіст Денис Казанський оприлюднив жахливі фотографії Волинцівського водосховища, відомого також як Єнакіївське море, що на Донеччині.

Колись це водосховище забезпечувало водою Єнакієве та навколишні населені пункти, але зараз від нього майже нічого не залишилося. Про це журналіст написав у своєму телеграм-каналі.

"Так виглядає зараз Волинцівське водосховище (Єнакіївське море), звідки бере воду Єнакієве та найближчі селища та міста. Звідси теж викачали всю воду. За літо воно висохне остаточно", — написав Казанський, додавши, що аналогічна ситуація спостерігається і на інших водосховищах Донбасу поблизу Донецька, Макіївки та Харцизька.

Волинцівське водосховище. Фото: Денис Казанський

Водосховище на Донеччині. Фото: Денис Казанський

Єнакіївське море в опупації. Фото: Денис Казанський

Води для регіону більше немає. За словами журналіста, варварське руйнування та затоплення шахт, цілеспрямоване знищення водоводів та повний розвал комунального господарства, спричинені діями російських окупантів, призвели до системного краху водопостачання на Донеччині.

Єнакіївське море. Фото: Денис Казанський

Окупанти висушили запаси питної водою. Фото: Денис Казанський

Водосховище забезпечувало 15 міст. Фото: Денис Казанський

Казанський підкреслив, що навіть гітлерівським військам під час Другої світової війни не вдалося завдати таких масштабних руйнувань регіону.

"Це повний розгром регіону, справжнє опустелювання", — констатував він.

Водойма майже висохла. Фото: Денис Казанський

На місці водосховища залишилася "калюжа". Фото: Денис Казанський

Волинцівське водосховище у 2025 році. Фото: Денис Казанський

Для довідки:

"Єнакіївське море" — це побутова назва Волинцівського водосховища, розташованого на Донеччині, на схід від міста Єнакієвого, яке зараз тимчасово окуповане. Це штучна водойма озерного типу, яка відігравала ключову роль у водопостачанні регіону.

Водосховище було створене для зберігання запасів питної води та забезпечення нею міста Єнакієве та навколишніх населених пунктів. Разом з Вільхівським водосховищем воно забезпечувало питною водою до 15 міст Донецької області, де мешкає понад мільйон осіб.

Колись площа Волинцівського водосховища становила понад 3 км². А його висота над рівнем моря – 157,9 м. Водосховище утворене земляною греблею довжиною 180 м і шириною 6 м.

Хоча точна дата будівництва самого Волинцівського водосховища не вказується в доступних джерелах, відомо, що масштабні проєкти з водопостачання Донбасу, такі як канал Сіверський Донець – Донбас, активно розроблялися і реалізовувалися у середині 20 століття (зокрема, будівництво каналу розпочалося у 1955 році). Ймовірно, Волинцівське водосховище є частиною цієї інфраструктурної системи.

До початку російсько-української війни у 2014 році водосховище використовувалося як джерело питної води для багатьох населених пунктів, зокрема Єнакієвого, Дебальцевого, Шахтарська, Чистякового (колишнього Тореза), забезпечуючи потреби понад 300 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія знищує унікальне "рожеве" озеро в Україні. Його називають аналогом Мертвого моря.