Не водосховище, а пустеля. Як російська окупація знищила величезну водойму (фото)

Колись воно постачало водою майже 1 млн осіб

Російська окупація знищила чимало українських водойм та водосховищ особливо в Донецькій області, де наразі ситуація з водою катастрофічна. Не оминула така доля і Вільхівське водосховище.

"Телеграф" покаже, як воно виглядає зараз та що з рівнем води. Зауважимо, що Вільхівське водосховище має технічно-питну воду, що впливає на інтенсивність його використання.

У мережі ще навесні з'явились кадри з водосховища, які занепокоїли людей. Адже величезна водойма фактично перетворилась на калюжу, де подекуди плавали лебеді. Масштаб обміління та зниження рівня води вражає. Однак вже у липні 2025 ВВС опублікувала супутникові знімки водосховища.

Вільхівське водосховище до окупації

Служба новин порівняла знімки з космосу у 2021 та 2025 роках, і на них видно, що водосховище обміліло. Однак в око впадає і те, що воно має не такий поганий стан, як інші в Донецькій області. Ймовірніше, це обумовлено тим, що Вільхівське водосховище має технічну воду і її використання як питної вважається небезпечним. Однак разом з Волинцівським водосховищем воно забезпечувало водою 15 міст Донецької області із загальною чисельністю населення понад 1 млн осіб.

Вільхівське водосховище у 2021

Вільхівське водосховище у 2025

Ще до повномасштабного вторгнення з водосховища брали воду для шахт та підприємств, а також деякі з них скидували туди надлишки води. Зараз же усі ці підприємства не працюють і вода майже не використовується, але обміління водосховища є.

Вільхівське водосховище обміліло

Вільхівське водосховище зараз

Що відомо про Вільхівське водосховище

Це штучна водойма на Донеччині. Водосховище розташоване біля смт Зуївка, поруч із Зуївською ГРЕС і входить до Зуївського регіонального ландшафтного парку

Основні характеристики:

Розміри: довжина приблизно 6 км, ширина до 0,9 км, площа близько 3,7 км², берегова лінія приблизно 18 км.

Рівень над морем — 119 м.

Басейн: р. Ольхова (ліва притока р. Кринка, басейн Міуса).

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вбили ще два українських водосховища. Майже знищені Трав'янське і Тимофіївське водосховища у Харківській області.