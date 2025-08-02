Не водосховище, а пустеля. Як російська окупація знищила величезну водойму (фото)
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Колись воно постачало водою майже 1 млн осіб
Російська окупація знищила чимало українських водойм та водосховищ особливо в Донецькій області, де наразі ситуація з водою катастрофічна. Не оминула така доля і Вільхівське водосховище.
"Телеграф" покаже, як воно виглядає зараз та що з рівнем води. Зауважимо, що Вільхівське водосховище має технічно-питну воду, що впливає на інтенсивність його використання.
У мережі ще навесні з'явились кадри з водосховища, які занепокоїли людей. Адже величезна водойма фактично перетворилась на калюжу, де подекуди плавали лебеді. Масштаб обміління та зниження рівня води вражає. Однак вже у липні 2025 ВВС опублікувала супутникові знімки водосховища.
Служба новин порівняла знімки з космосу у 2021 та 2025 роках, і на них видно, що водосховище обміліло. Однак в око впадає і те, що воно має не такий поганий стан, як інші в Донецькій області. Ймовірніше, це обумовлено тим, що Вільхівське водосховище має технічну воду і її використання як питної вважається небезпечним. Однак разом з Волинцівським водосховищем воно забезпечувало водою 15 міст Донецької області із загальною чисельністю населення понад 1 млн осіб.
Ще до повномасштабного вторгнення з водосховища брали воду для шахт та підприємств, а також деякі з них скидували туди надлишки води. Зараз же усі ці підприємства не працюють і вода майже не використовується, але обміління водосховища є.
Що відомо про Вільхівське водосховище
Це штучна водойма на Донеччині. Водосховище розташоване біля смт Зуївка, поруч із Зуївською ГРЕС і входить до Зуївського регіонального ландшафтного парку
Основні характеристики:
- Розміри: довжина приблизно 6 км, ширина до 0,9 км, площа близько 3,7 км², берегова лінія приблизно 18 км.
- Рівень над морем — 119 м.
- Басейн: р. Ольхова (ліва притока р. Кринка, басейн Міуса).
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вбили ще два українських водосховища. Майже знищені Трав'янське і Тимофіївське водосховища у Харківській області.