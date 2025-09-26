Готуйте гаманці: експерт назвав ціну на картоплю і пояснив, кому вигідно її купувати

Вирощувати картоплю сьогодні не вигідно

Картоплю на зиму пора закуповувати уже з вересня. Цієї осені ціни на цей овоч виросли порівняно з минулим роком, а вирощувати коренеплід на своєму городі виявилося зовсім не вигідно.

Що варто знати

Картопля коштує від 20 до 60 гривень

Закупівельна ціна вдвічі менша роздрібної

Українські картоплярі масово скаржаться на збитковість вирощування картоплі

Тож чи вигідно купувати картоплю на зиму і скільки вона зараз коштує, "Телеграф" розпитав публіциста та експерта з економічних питань Олександра Охріменка.

"Якщо порахувати, яка вартість овочу в цьому році і минулому, то вона підросла", — пояснює експерт.

Основну частину врожаю цього коренеплоду в Україні вирощує не великий бізнес, а звичайні люди у власних господарствах. Процес потребує значних витрат ручної праці та коштів на пальне й добрива.

"Навіть є такі бізнесмени, які скуповують у місцевого населення картоплю. Закуповують за дуже низькими цінами. Закупівельна ціна у два рази нижча, ніж ту, яку ви бачите на базарі", — розповідає Охріменко.

Ціни на картоплю на ринку коливаються від 12 до 60 гривень

Зараз на ринках можна знайти картоплю різної якості та обробки.

На сьогоднішній момент ви можете вроздріб знайти картоплю від 20 гривень до 60 гривень. Є картопля і помита, і звичайна, в землі. Якість відрізняється, Олександр Охріменко.

Тож купувати зараз картоплю українцям вигідно, проте не вигідно вирощувати, вважає експерт.

Втім, за даними "Телеграфу", на вітчизняних ринках картопля продається і за нижчими цінами. Наприклад, на Тернопільщині цьогоріч високі врожаї картоплі — на гуртових ринках вона продається за ціною від 12 до 15 гривень за кілограм.

Попри скарги споживачів на високі ціни, виробники отримують мізерну винагороду за свою працю, тож вирощувати її сьогодні, як і в минулі роки, не вигідно.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що українці масово відмовляються від закруток. Про цю тенденцію яскраво свідчить повний провал з продажем цукру, вважає експерт.