Готовьте кошельки: эксперт назвал цену на картофель и объяснил, кому выгодно его покупать

Выращивать картофель сегодня не выгодно

В сентябре традиционно начинается сезон заготовки картофеля на зиму. Украинцы продают и покупают этот популярный корнеплод, и пытаются сделать это по максимально выгодной для себя цене. Цены на картофель в этом году выросли по сравнению с прошлым, однако выращивать его все равно не выгодно.

Факты

Картофель стоит от 20 до 60 гривен

Закупочная цена вдвое меньше розничной

Выращивать картофель сегодня не выгодно.

Поэтому выгодно ли покупать картофель на зиму и сколько он сейчас стоит, "Телеграф" расспросил публициста и эксперта по экономическим вопросам Александра Охрименко.

"Цена на картофель — это вообще интересная ситуация. Если посчитать, какая цена на картофель в этом году и прошлом, то она подросла", — объясняет эксперт.

Основную часть урожая этого корнеплода в Украине выращивает не большой бизнес, а обычные люди в собственных хозяйствах. Это требует значительных затрат ручного труда и средств на горючее и удобрения.

"Даже есть такие бизнесмены, которые скупают у местного населения картофель. Закупают по очень низким ценам. Закупочная цена в два раза ниже той, которую вы видите на базаре", — рассказывает Охрименко.

Цены на картофель на рынке колеблются от 12 до 60 гривен

Сейчас на рынках можно найти картофель разного качества и обработки. "На сегодняшний момент вы можете в розницу найти картофель от 20 гривен до 60 гривен. Есть картофель и помытый, и обычный, в земле. Качество отличается", — добавляет эксперт. Так что покупать сейчас картошку украинцам выгодно, однако не выгодно выращивать, считает эксперт.

Впрочем, по данным "Телеграфа", на отечественных рынках картофель продается и по более низким ценам. Например, в Тернопольской области в этом году высокие урожаи картофеля — на оптовых рынках он продается по цене от 12 до 15 гривен за килограмм.

Несмотря на жалобы потребителей на высокие цены, производители получают мизерное вознаграждение за свой труд, так что выращивать его сегодня, как и в прошлые годы, не выгодно.

Напомним, "Телеграф" писал, что украинцы массово отказываются от закруток. Об этой тенденции ярко свидетельствует полный провал с продажей сахара, считает эксперт.