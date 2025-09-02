Як не купити "хімічну бомбу" замість картоплі. Звертайте увагу на кілька ознак

Найкраще — купувати у перевірених фермерів

Картопля — один з основних продуктів на столах українців. Часто її вирощують самостійно, але багато хто купує на ринках та у магазинах.

"Телеграф" розповідає, як обирати картоплю, щоб вона принесла лише користь та задоволення. Річ у тім, що коренеплоди, вирощені з використанням надмірної кількості хімікатів, зокрема, нітратних добрив та пестицидів можуть завдати шкоди.

Картопля, вирощена з використанням надмірної кількості хімікатів — шкідлива

Найбільша небезпека полягає в надмірному вмісті нітратів (сполуки азоту, які використовуються як добрива). Вони накопичуються в коренеплоді, а потрапляючи в організм людини можуть перетворюватися на нітрити. Нітрити є токсичними і можуть порушувати транспортування кисню в крові, що особливо небезпечно для дітей.

"Хімічна" картопля часто буває ідеальною на вигляд. Фото freepik

Крім того, для захисту картоплі від шкідників і хвороб фермери застосовують пестициди. Залишки хімікатів можуть осідати на шкірці й навіть ретельне миття не позбавляє від них повністю. Тривале вживання такої картоплі може негативно вплинути на нервову та імунну системи, а також призвести до алергічних реакцій.

І ще один момент — "хімічна" картопля часто має меншу харчову цінність. Попри свій ідеальний вигляд в ній знижений вміст вітамінів і мінералів.

Як обрати якісну картоплю

На жаль, "на око" зрозуміти, що картоплю вирощували з використанням надмірної кількості хімікатів, дуже важко. Проте є кілька моментів, на які варто звернути увагу.

Такі коренеплоди можуть мати незвичний, хімічний запах або смак. Але це не завжди легко відчути.

Також має насторожити незвичний зовнішній вигляд. Картопля, що вирощена з надмірним використанням добрив, може виглядати ідеально, бути аномально великою та мати ідеально гладку шкірку. Також картопля з надмірним вмістом хімікатів може швидше темніти після чищення і ставати м'якою.

Ще одна ознака, що перед вами картопля, яку краще не їсти — відсутність природних ушкоджень. Зазвичай на бульбах часто присутні дрібні сліди від комах або інших природних шкідників. Якщо картопля ідеальна — це може свідчити про активне використання пестицидів.

