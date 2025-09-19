Водії "випарувались", транспорт іржавіє: експерти б'ють на сполох через ситуацію з перевезеннями України

"Телеграф" пояснює, чому третина українських вантажівок простоює і як це вплине на ціни товарів.

Українська транспортна галузь переживає справжню катастрофу через масову втрату водіїв. З початку 2024 року з ринку зникло 25% шоферів — частину мобілізували на фронт, інші ховаються вдома, побоюючись червоних позначок у "Резерві+".

"Телеграф" розповідає, як дефіцит водіїв може призвести до зростання цін на все імпортне та чому Україна втратила статус експортера транспортних послуг.

Третина автопарку простоює без роботи: великі перевізники в паніці

Експерти б'ють на сполох, а у профільних групах з перевезень зчиняють ґвалт. "Для чого я купую причепи, якщо немає водіїв і роботи", — йдеться у підписі до відео у Fаcebook. І подібних коментарів безліч.

Скриншот з відео

Володимир Михалевич, голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України", у коментарі журналістам "Телеграфу" підтвердив катастрофічну ситуацію в галузі. За його словами, зараз близько 30% автопарку підприємців не працює через відсутність водіїв.

"Відсотків 30 автопарку наших підприємців зараз просто стоять, не їздять з відсутністю водіїв", — пояснює експерт.

Найбільше постраждали великі перевізники. Якщо невеликі компанії ще можуть якось забронювати своїх водіїв завдяки показнику критичності, то власники автопарків із 10-15 машинами не мають такої можливості. Працювати можуть лише пенсіонери, багатодітні батьки або водії з інвалідністю.

Міжнародні рейси під загрозою: як червоні позначки в "Резерві+" зупинили експорт

Особливо складно доводиться міжнародним перевізникам. Водії з червоними позначками в "Резерві+" ще можуть працювати по регіонах, знаючи розташування військових комісаріатів. Вони беруть участь у жнивах та інших місцевих роботах, адже потрібно годувати сім'ї, пише Дмитро Льоушкін, паливний експерт та засновник групи компанії Prime.

Проте міжнародні рейси через блокпости можуть здійснювати лише заброньовані водії або особи з пільгами. Таких фахівців залишилося небагато.

Законодавчі перешкоди: чому ФОПи не можуть отримати бронь

Володимир Михалевич розповів про спроби розв'язати проблему через звернення до профільних міністерств. Організація пропонувала надати можливість отримувати критичне бронювання фізичним особам-підприємцям, які займаються перевезеннями.

"У нас є ФОПи, які задіяні в перевезенні критично важливих вантажів для міністерства оборони. Але, на жаль, законодавець прописав цю норму таким чином, що не поширюється на ФОПів", — пояснює він.

Ціни поки тримаються, але що буде далі

Попри дефіцит водіїв, різкого зростання тарифів на перевезення поки не відбулося. Михалевич пояснює це надлишком транспорту, який з'явився після початку війни.

"З початком війни кількість автопарку в Україні збільшилася приблизно в два рази порівняно з 2021 роком", — каже експерт.

Спочатку додаткові машини потрібні були для вивезення зерна через заблоковані порти. Тепер, коли морські шляхи відновлено, весь цей транспорт переключився на міжнародні перевезення інших товарів. Водночас зменшилася кількість внутрішніх перевезень — через руйнування багатьох українських підприємств.

На запитання, чи зараз знову після переїзду кордону водії залишають вантажівки і лишаються жити за кордоном, Михалевич відповів, що такого не спостерігається. "Всі, хто хотів залишитися в Європі, зробили це ще в 2022-2023 роках. За 2024-2025 рік я практично я не чув випадків, коли би водії кидали фури".

Експерт згадує єдиний випадок, який нещодавно стався з водієм. У нього після перетину кордону з Польщею раптово з'явилася червона позначка в "Резерві+". Він залишився там на кілька тижнів, поки не вирішив питання з військовим обліком і не сплатив штраф, адже повернення з такою позначкою означало б автоматичне затримання на кордоні.

Ситуація ускладнюється відсутністю єдиного профільного міністерства. Як пояснює Михалевич, колись було Міністерство транспорту, потім — Міністерство інфраструктури. Зараз транспорт "десь там на задвірках міністерства розвитку громад". "Розумієте, нікому не цікавий на даний час транспорт, чомусь так сталося", — констатує експерт.

Через це галузь не має належного представництва в державних структурах і не може ефективно вирішувати нагальні проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що водіїв чекають цифрові перевірки транспорту. Кабмін схвалив відповідні зміни.