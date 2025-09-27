Чорний гумор чи знущання? Танці серед трун з вінками в TikTok розсварили українців

Танці з трунами та чорний гумор викликали шквал хейту

Понад мільйон переглядів та сотні коментарів із полярною думкою — ритуальні послуги "Анубіс" вкотре опинились в центрі етичного скандалу в мережі. Компанія рекламує свої послуги із гумором, що викликає неоднозначну реакцію.

Останнє з найбільш обговорюваних відео — кавер на пісню Victoria Niro "Питання є? Питань нема", в якій дві дівчини жартівливо розповідають про послуги, які надає агенція, показують поховальні атрибути, наприклад вітрини з товарами, труни тощо та підкреслюють переваги послуги.

Танці з вінками та трунами викликали бурхливу реакцію в мережі. Коментатори не соромились у виразах — бажали нещастя дівчатам та їхнім родинам, а також тим коментаторам, які вподобали відео. Ба більше, їх вважають ледь не зрадницями, дорікаючи, що в цей час ховають багато військових.

Коментарі на скріншоті - одні зі стриманих

Проте знайшлись і ті, хто зрозумів, що бізнесу треба виживати і в складні часи. "Хоронити все одно треба", наголошують коментатори. Дехто оцінив і чорний гумор відео.

Чорний гумор відео збентежив не всіх

У своїх соцмережах компанія підкреслює: "живемо легко, бо всі там будемо".

Раніше "Телеграф" розповідав, що танці під час поховання — одна з давніх традицій, яка є і в Україні. Через ритмічні рухи "Грушки", гру та сміх прощались з покійним на заході України та намагались підкреслити — смерті не бояться.