Черный юмор или издевательство? Танцы среди гробов с венками в TikTok рассорили украинцев

Танцы с гробами и черный юмор вызвали шквал хейта

Более миллиона просмотров и сотни комментариев с полярным мнением — ритуальные услуги "Анубис" в очередной раз оказались в центре нравственного скандала в сети. Компания рекламирует свои услуги с юмором, что вызывает неоднозначную реакцию.

Последнее из самых обсуждаемых видео — кавер на песню Victoria Niro "Питання є? Питань нема", в которой две девушки шутливо рассказывают об услугах, предоставляемых агентством, показывают похоронные атрибуты, например витрины з товарами, гробы и т.д. и подчеркивают преимущества услуги.

Танцы с венками и гробами вызвали бурную реакцию в сети. Комментаторы не стеснялись в выражениях — желали несчастья девушкам и их семьям, а также комментаторам, которые понравились видео. Более того, их считают чуть ли не предательницами, упрекая, что в это время хоронят многие военные.

Комментарии на скриншоте – одни из сдержанных

Однако нашлись и те, кто понял, что бизнесу нужно выживать и в сложные времена. "Хоронить все равно надо", подчеркивают комментаторы. Некоторые оценили и черный юмор видео.

Черный юмор видео смутил не всех

В своих соцсетях компания подчеркивает: "живем легко, потому что все там будем".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что танцы во время похорон — одна из древних традиций, которая есть и в Украине. Из-за ритмичных движений "Грушки", игру и смех прощались с покойным на западе Украины и пытались подчеркнуть — смерти не боятся.