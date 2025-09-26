Специфічне українське прізвище, якому ніхто не позаздрить: його значення здивує

Українське прізвище повʼязують з потойбічним світом, поведінкою і навіть тваринами

Українські прізвища милозвучні та красиві. Проте в нашій країні можна зустріти і ті, які дивують своїм походженням, хоча насправді мають різне значення, серед таких є родове ім'я Лярва.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також скільки людей з таким іменем проживає в Україні.

Найрідкісніше українське прізвище

Згідно з даними порталу "Рідні", прізвище Лярва є надзвичайно рідкісним в Україні. На карті поширення прізвищ зазначено, що лише одна людина носить це незвичайне родове ім'я. Носій прізвища проживає в одному з районів західної України у Тернопільській області.

Прізвище Лярва в Україні

Що означає прізвище Лярва

Походження прізвища Лярва може бути пов'язане з латинським словом "larva", що означає "маска", "привид" або "личинка". У давньоримській міфології лярвами називали духів померлих злих людей, які приносили нещастя живим. Це слово мало негативне забарвлення і асоціювалося з потойбічними силами та містичними явищами.

Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

У кримінальному жаргоні слово лярва має два значення. Лярвою можуть назвати повію, а також злодійку-зрадницю, яка видала своїх подільників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає прізвище Волоцюга в Україні і скільки людей його має.