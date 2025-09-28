Все сам: такі прізвища в Україні давали тим, хто ніколи не приймав чужої допомоги

Ці люди відрізнялися незалежністю та самовпевненістю

Напевно, ні для кого не є секретом, що українські прізвища можуть хоч щось, але розповісти про історію походження кожної родини. Деякі прізвища говорять про те, що ваші предки були запорізькими козаками, інші ж вказують на те, що у вас були дуже розумні пращури. Ще одна група прізвищ може вказувати на те, що хтось з ваших предків був дуже самостійним і завжди відмовлявся від сторонньої допомоги.

Йдеться про прізвища, які утворилися від словосполучення "не треба". Як пояснюють у товаристві "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова, у давнину їх могли давати дуже незалежним, самовпевненим та гордим людям, яким нічого ні від кого "не треба". Також зауважимо, що такі прізвища серед іншого могли виникнути за часів козацтва, — тоді часто давали прізвиська за характерними рисами людини, які згодом ставали прізвищем.

Найпопулярніше на сьогоднішній день таке прізвище, згідно з даними сервісу "Рідні", — Нетреба. Його носять зараз 1594 українці, більшість із яких живуть у Києві та Запоріжжі.

Поширення прізвища Нетреба в Україні

Також зустрічаються такі прізвища як Нетребко (671 носій), Нетребенко (524 носія), Нетребчук (146), Нетребич (73), Нетребка (40), Нетребо, Нетребова, Нетребюк, Нетребяк.

