Всё сам: такие фамилии в Украине давали тем, кто никогда не принимал чужую помощь

Эти люди отличались независимостью и самоуверенностью

Наверное, ни для кого не секрет, что украинские фамилии могут хоть что-то, но рассказать про историю происхождения каждой семьи. Некоторые фамилии говорят о том, что ваши предки были запорожскими казаками, другие же указывают на то, что у вас в роду были очень умные люди. Еще одна группа фамилий может указывать на то, что кто-то их ваших предков был очень самостоятельным и всегда отказывался от посторонней помощи.

Речь идет о фамилиях, которые образовались от словосочетания "не треба". Как объясняют в обществе "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова, в древние времена их могли давать очень независимым, самоуверенным и гордым людям, которым ничего ни от кого "не треба". Также заметим, что такие фамилии среди прочего могли возникнуть во времена казачества, — тогда часто давали прозвища по отличительным чертам человека, которые спустя время становились фамилией.

Самая популярная на сегодняшний день такая фамилия, согласно с данными сервиса "Рідні", — Нетреба. Ее носят сейчас 1594 украинца, большинство из которых живут в Киеве и Запорожье.

Распространение фамилии Нетреба в Украине

Также встречаются такие фамилии как Нетребко (671 носитель), Нетребенко (524 носителя), Нетребчук (146), Нетребич (73), Нетребка (40), Нетребо, Нетребова, Нетребюк, Нетребяк.

