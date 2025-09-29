Потомственний суддя покинув роботу кур’єра і сколотив величезні статки: що знайшли у його декларації

Нащадковий суддя Костянтин Кобилянський роками трудився на благо Феміди і встиг собі збити чималі статки. При цьому його сімейство, яке підозрюють у зв’язках із президентом-втікачем Януковичем, робить йому непогані "підгони".

"Телеграф" розповідає про пожитки простого спадкового київського судді.

За руку з Януковичем – від кур’єра до судді

Костянтин Кобилянський

Костянтин Михайлович у 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію. А у період 2002-2012 років пройшов шлях від судового кур’єра до помічника судді Вищого адміністративного суду України.

Крім того, Костянтину Кобилянському вдалося попрацювати юрисконсультом, аспірантом, помічником адвоката та судді. Вже у 2012 році він уперше отримав посаду судді. Тоді Костянтина Миколайовича відповідним Указом Президента України було призначено до Господарського суду Дніпропетровської області.

Проте, як пишуть ЗМІ, вже через 4 місяці Янукович перевів його до "козирного" Окружного адміністративного суду міста Києва, де вже головувала скандальна суддівська легенда Павло Вовк.

Довідково: У 2022 році Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом Вовка мав ухвалити рішення на користь Віктора Януковича, що могло сприяти встановленню проросійської влади в Україні. Павла Вовка та ще 11 осіб підозрюють у створенні злочинної організації, метою якої було захоплення державної влади через контроль над ключовими судовими органами – ВККСУ та ВРП.

До суду як додому — родина Кобилянського оселилася у Феміди

Стрімке зростання Костянтина Кобилянського припало на пік кар’єри його рідного батька — Миколи Генріховича. У ЗМІ його пов’язують нібито з експрезидентом Віктором Януковичем. Він був суддею Вищого адміністративного суду України, якого у 2010 році Янукович призначив членом Вищої ради юстиції.

Микола Кобилянський

Брат Костянтина Олександр також працював у правовій сфері – у прокуратурі. А дружина Наталя ще раніше за нього працювала суддею в Окружному адміністративному суді Києва.

Пожитки простого київського судді — що зберігає під матрацом та як вдається їздити на преміальних авто безкоштовно

Спадковий суддя явно не бідує. Він за рік заробив на своїй посаді 1 784 561 гривень. При цьому встигав економити на кешбеку від Монобанку (822 гривень), що законослухняно відобразив у декларації.

Зарплата Кобилянського

У своєму розпорядженні Ковальов має одразу кілька "гніздечок". Наприклад, будинок на 270 квадратів у селі Гнідин під Києвом. Розташований цей особняк на земельній ділянці, площею 1250 квадратів за 118 тисяч гривень (придбано у 2010 році).

Будинок судді Кобилянського

Село Гнідин

Будинок Кобилянського

Будинок Кобилянського

Також у власності судді є ще кілька замельних ділянок, зокрема на 1000 квадратів. А у 2024 році суддя придбав собі квартиру у Києві за півтора мільйона гривень.

Квартира київського судді Кобилянського

Крім цього, Кобилянський тримає "під матрацом" кругленьку суму — близько двох мільйонів гривень (у гривнях, євро та доларах).

Заощадження Кобилянського

А ось власного автомобіля суддя не має. При цьому пішки він не ходить. За даними у декларації, дорогим автопарком його нібито забезпечують родичі. Брат пропонує безкоштовно їздити на преміальному Mercedes-Benz GLE (за півтора мільйона гривень), а батько дає покерувати Nissan X-Trail.

Автопарк родина Кобилянських

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проста суддя перетворила своє життя на казку за один рік.