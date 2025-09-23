Десятки мільйонів із повітря? Як проста суддя перетворила своє життя на казку за один рік (фото та декларація)

Суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна всього за рік стала володаркою підозрілого елітного житла. Навіть із немаленькою зарплатою такі покупки виглядають дивно.

"Телеграф" розповідає про пожитки простої судді з Києва.

Вдалий рік Кропивної — що не так із декларацією судді

Людмила Кропивна

Людмила Кропивна працювала в суді вже протягом багатьох років. Державна зарплата у неї не маленька – 2 724 559 гривень (за 2024 рік). Але навіть із такими доходами один із років її життя виявився підозріло насиченим на дорогі покупки.

Як з’ясував "Телеграф", у 2021 році в її родині з’явилися 2 київські квартири (на 120 та 82 квадрати). В обох випадках частка Кропивної у них становила 75 відсотків. Це крім того, що вона до цього і так мала одну в Тернополі.

Але найбільше погляд притягують інші нерухомі покупки цього року. Як виявилося, тоді ж Кропивна придбала собі будинок та дві земельні ділянки недалеко від столиці. Будинок виявився чималим – 260 квадратів і за чималу суму. Як зазначила суддя, його вартість на момент купівлі склала 5 328 215 гривень. А на додачу до цього Кропивна прикупила 2 земельні ділянки по 1000 квадратів на загальну суму 2 871 784 гривень. Разом: 8199999 (крім квартир).

Але варто зазначити, що ці гроші Людмила, судячи з декларації, взяла в борг.

Як з’ясували журналісти, будинок Кропивної розташований у Конча-Заспі. На його території є басейн та альтанки.

Село Козин (Конча-Заспа), де Кропивна придбала будинок на 260 квадратів

Їздить Людмила з 2015 року на Volkswagen Tiguan за мільйон та на рахунках зберігає близько ста тисяч гривень.

Volkswagen Tiguan

Підозрілі покупки перетворилися на справжню підозру

Підозрілими покупки Людмили виявилися не лише на перший погляд. Слідчих НАБУ та САП також зацікавила незвичайна нерухомість.

22 вересня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру київській судді у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів гривень та внесення неправдивих даних у декларації. Прізвище судді там не розкрили, проте, як з’ясувала Українська правда, йдеться саме про Кропивну.

НАБУ та САП оголосили підозру судді

Як виявилося, слідчі встановили, що насправді такий будинок та ділянки виставлялися на продаж не за 8 мільйонів гривень, а за мільйон доларів (24 мільйони гривень за курсом НБУ на той час). Таким чином слідчі підозрюють, що суддя відобразила у своїх деклараціях за 2021-2024 роки неправдиві дані щодо вартості цього майна.

З Тернополя до Конча-Заспи — короткий шлях Кропивної до мрії

Як виявилося, всього за пару років до покупки елітної нерухомості Людмила Кропивна потребувала службової квартири в Києві. А потім, як повідомляє Центр протидії корупції, навіть приватизувала ці 130 квадратних метрів у столиці (ймовірно, йдеться про одну із київських квартир у її декларації).

Людмила Кропивна

"Вона прийшла працювати в Київський апеляційний господарський суд із Тернополя. І їй пощастило отримати в Києві службову квартиру великої площі, яку вона згодом приватизувала. Якщо вона дозволила собі придбання будинку за 5 млн. грн — це величезна сума, схоже, що вона не потребувала безкоштовної квартири від держави у Києві, якщо змогла накопичити таку велику суму коштів", — йдеться у розслідуванні журналістів.

