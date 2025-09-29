Проблеми "Дарниці" з продажами через високі ціни, а не "змову" аптек, - економіст

На tabletki.ua видно, що ціни "Дарниці" стабільно вищі, ніж у конкурентів, каже експерт

Падіння продажів фармацевтичної компанії "Дарниця" зумовлене завищеними цінами на її препарати, а не діями аптечних мереж, переконаний економіст Борис Кушнірук.

"На tabletki.ua видно, що ціни "Дарниці" стабільно вищі, ніж у конкурентів. Якщо є гречка по 50–60 гривень, яку охоче купують, навіщо замовляти гречку по 80–90? Так само люди скорочують закупівлі дорожчих препаратів на користь дешевших аналогів — це нормальна реакція ринку, а не "змова", – зазначив він у блозі для видання "Цензор.Нет".

За словами Кушнірука, звернення "Дарниці" до Антимонопольного комітету з вимогою покарати аптеки є маніпуляцією: "Логіка компанії виглядає так, ніби український пенсіонер із мінімальною пенсією повинен купувати їхній цитрамон або корвалол за вищою ціною лише з любові до бренду чи родини власників. Це не економіка".

Як повідомлялося, "Дарниця" раніше зверталася до Антимонопольного комітету з проханням перевірити дії аптечних мереж, які нібито зменшили закупівлі її продукції після скасування маркетингових договорів. Водночас у низці публікацій ЗМІ зазначалося, що препарати компанії у середньому на 30–40% дорожчі за аналоги інших виробників.