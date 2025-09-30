"Задушить российскую военную машину": что нужно сделать, чтобы лучше прижать Кремль

Вопрос завершения войны в Украине – один из приоритетов для США и НАТО

Посол США при НАТО Мэттью Витакер рассказал, что может остановить Россию и окончательно посадить Кремль за стол переговоров. Сейчас РФ — самая большая угроза миру в евроатлантическом регионе.

Что нужно знать:

США остаются преданными НАТО

Есть один действенный способ как усадить Кремль за стол переговоров

Россия – основная угроза евроатлантическому региону

Как отметил Витакер на форуме в Брюсселе, где присутствовал корреспондент "Телеграфа", в настоящее время США остаются преданными НАТО. Вашингтон обращается к европейским и канадским коллегам с призывом остановить покупку энергии у России.

"Соединенные Штаты, как я говорю повсюду, куда бы ни приезжал, остаются преданными НАТО и обороне каждого дюйма территории НАТО. Но все же остаются вопросы, которые нуждаются в решении, в том числе главное – оборонные расходы, а также, конечно, завершение войны в Украине …" — добавил посол.

Он подчеркнул, что главная сила НАТО — это все 32 союзника. Эта сильная команда формирует крепкий Альянс. Витакер говорит, что если у НАТО не будет слабых звеньев, тогда эта система будет гарантировать мир и никто не отважится бросить вызов Альянсу. Россия — основная угроза в евроатлантическом регионе.

Поэтому, по мнению посла США, союзники должны быть серьезно настроены на мир в Украине. Они должны придушить российскую военную машину и прекратить покупать российскую энергию. Ведь именно энергия дает РФ деньги на финансирование войны. Как только участники НАТО перестанут покупать энергию у Кремля, это откроет путь к новым санкциям и повысит цену для Москвы. А это заставит главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну.

"Откровенно говоря, сейчас мяч на стороне европейских и канадских союзников. Каждый из них должен начать вкладывать средства в собственную оборону и прекратить покупать российскую энергию", — добавил Витакер.

