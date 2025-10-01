Буде "як у Європі"? Як в Україні знищити тисячі ставків і не посваритися з селянами

В Україні 40 тисяч гребель перекривають річища річок

Зменшення рівня води у водоймах України подекуди стає критичним. А через глобальне потепління тенденція до висихання річок тільки триватиме. Тому в Європі вже давно роблять ставку на відновлення природних водних систем.

Що потрібно знати:

В Україні – 40 тисяч з гаком ставків

Ставки посилюють випаровування води і висушують малі річки

Щоб відновити річище – треба лише екскаватор

Про це "Телеграфу" розповів відомий гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Він пояснив, як наблизити стан річок до природного річища.

За його словами, лише 2024 року в Європі демонтували понад 540 гребель і штучних перешкод, відновивши понад 2900 км річок.

— В Україні таких гребель і відповідно ставків понад 40 тисяч. А розібрали — у кращому випадку кілька сотень. Це крапля в морі. Частину гребель потрібно демонтувати. Це непросто, адже за десятиліття у водоймах з’явилася рослинність — очерет, рогіз, які разом із водою додатково випаровують вологу. Багато ставків залишилися навіть там, де вже нема сіл, а нижче цих гребель течії часто взагалі не існує. Проте іншого шляху нема, — каже експерт.

Водночас він пояснює, що у більшості випадків прибрати греблю нескладно. Екскаватор ковшем розриває насип — і вода знову тече.

— Однак виникає інша проблема: раніше по тій греблі люди ходили або їздили велосипедом. Коли її розібрали, люди невдоволені й намагаються відновити все як було — знову насипати землю, — додає він.

Щоб уникнути проблем, на місці греблі слід прокласти трубу — бетонну, сталеву, пластикову тощо. Тоді вода тече природно і є можливість перейти через річку. Однак усі ці заходи потрібно робити до того, як чергова річка зникне. Адже повністю зниклі водойми відновити дуже складно, пояснює Віктор Вишневський.

