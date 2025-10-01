Будет "как в Европе"? Как в Украине уничтожить тысячи прудов и не поссориться с сельчанами

В Украине 40 тысяч плотин перекрывают русла рек

Уменьшение уровня воды в водоемах Украины иногда становится критическим. А из-за глобального потепления тенденция к высыханию рек будет только продолжаться. Поэтому в Европе уже давно делают ставку на восстановление природных водных систем.

Что нужно знать:

В Украине – 40 тысяч с лишним прудов

Пруды усиливают испарение воды и высушивают малые реки

Чтобы восстановить русло реки – нужен только экскаватор

Об этом "Телеграфу" рассказал известный гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. Он объяснил, как приблизить состояние рек к природному руслу.

По его словам, только в 2024 году в Европе демонтировали более 540 плотин и искусственных препятствий, восстановив более 2900 км рек.

— В Украине таких дамб и, соответственно, прудов более 40 тысяч. А разобрали — в лучшем случае несколько сотен. Это капля в море. Часть дамб нужно демонтировать. Это непросто, ведь за десятилетия в водоемах появилась растительность — камыши, рогоз, которые вместе с водой дополнительно испаряют влагу. Многие пруды остались даже там, где уже нет сел, а ниже этих плотин течения часто вообще не существует. Однако другого пути нет, – говорит эксперт.

В то же время он объясняет, что в большинстве случаев убрать дамбу несложно. Экскаватор ковшом разрывает насыпь — и вода снова течет.

— Однако возникает другая проблема: раньше по той дамбе люди ходили или ездили на велосипеде. Когда ее разобрали, люди недовольны и пытаются восстановить все, как было — снова насыпать землю, — добавляет он.

Чтобы избежать проблем, на месте дамбы следует проложить трубу — бетонную, стальную, пластиковую и т.п. Тогда вода течет естественно, и есть возможность перейти через реку. Однако все эти меры нужно предпринимать до того, как очередная река исчезнет. Ведь полностью пропавшие водоемы восстановить очень сложно, объясняет Виктор Вишневский.

