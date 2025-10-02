Удар "Ярсом" чи вибух на ЗАЕС? Чому насправді у Дніпрі з’явився загадковий спалах

Експерт Кочетков назвав найімовірнішу причину дивного явища

Яскравий спалах синього кольору у Дніпрі неабияк налякав українців, адже після нього на кілька секунд зникло світло. До того ж у мережі з'явилось багато теорій походження спалаху: від застосування Росією міжконтинентальної ракети "Ярс" до невідомого вибуху на ЗАЕС.

Що треба знати:

Ввечері 1 жовтня у Дніпрі побачили яскравий спалах у небі, після якого зникло світло

Політтехнолог Кочетков назвав найімовірнішу причину загадкового явища

У ДТЕК прокоментували кількасекундне зникнення світла

Запуску "Ярс" не було? Експерт з ракетно-ядерного озброєння розніс вкид РФ

Як розповів політтехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков каналу "Голос Дніпра", застосування ракети "Ярс" можна виключити одразу. Адже є кілька нюансів, які в цьому російському вкиді не сходяться.

Експерт пояснює: якби Росія дійсно вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою "Ярс" наслідки були б набагато більшими, аніж кількасекундна відсутність світла. До того ж Кремль постійно попереджає США про випробування ракет схожого штибу. Напередодні 1 жовтня, коли побачили загадковий спалах, попереджень не було.

"Від будь-якої балістичної ракети мали б обов'язково падали боєголовки. Тобто це був би спалах і падіння бойових частин", — каже Кочетков.

Спалах у Дніпрі

Він додає, що спалах у Дніпрі — це точно не застосування міжконтинентальної ракети. Окрім того, і використання новітньої електромагнітної зброї теж можна виключити. Адже якби її застосували постраждав би зв'язок та електроніка авто. А цього не було, лише на кілька секунд зникло світло.

Найімовірніша причина спалаху у Дніпрі

Однією з найімовірніших причин появи спалаху експерт називає блискавицю. Адже блискавиця — це таке атмосферне явище, коли блискавки б'ють дуже високо над рівнем землі і люди бачать тільки спалахи, а звуку грому немає. Але тут виникає інше питання, бо від блискавиці зникнути світло не могло.

"Електрика може зникати, якщо була якась доволі потужна аварія на електричному обладнанні, на електричній мережі, наприклад, там підстанція", — каже Кочетков.

В такому разі політтехнолог каже, що спалах від аварії на підстанції міг просто віддзеркалитись у небі і створити ефект, який налякав людей. Однак у будь-якому випадку міжконтинентальна ракета "Ярс" чи будь-яка інша, за словами Кочеткова, не мала відношення до цього спалаху.

Додамо, що у ДТЕК ввечері після спалаху зазначили: "Дніпровські електромережі пошкоджень або замикань не фіксували. Причину зеленого спалаху в місті шукають". Кореспондент Андрій Цаплієнко наголосив, що спалах у Дніпрі не приліт, він не пов'язаний з бойовими діями.

"Дніпровський район, аварія трансформатора 150 кВ. Попередньо не повʼязано з бойовими діями. Частину споживачів перезаживлено, ведуться роботи по ліквідації наслідків", — йдеться у повідомленні.

Питання вибуху на ЗАЕС експерти не підіймають, бо у Дніпрі його не можливо було б побачити, але ситуація навколо станції хвилює багатьох українців. Більше про це "Телеграф" розповів у матеріалі: "Чому на ЗАЕС немає світла: експерти назвали справжню причину (супутникові знімки)".