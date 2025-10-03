Мільйонні премії для начальства, а для людей – гнилі труби: чи ризикує Тернопіль замерзнути взимку

Політика комунального підприємства

Під час підготовки до опалювального сезону Тернопіль замінив лише 630 метрів тепломереж, а це — лише 0,5% від критично зношеної 148-кілометрової системи, якій уже понад 50 років. Такий результат роботи збиткового КП "Тернопільміськкомуненерго", керівництво якого, попри мільйонні дотації, продовжує отримувати значні премії.

Що треба знати

Роботи на теплових мережах у Тернополі майже не проводяться

Місцеві труби можуть бути зношеними, їм вже по 50-55 років

Водночас тернополянам не дозволяють встановлювати індивідуальне опалення

"Телеграф" продовжує серію матеріалів про готовність українських міст до опалювального сезону. У відповідь на запит редакції підприємство надало інформацію про підготовку теплових мереж Тернополя.

За даними комунальників, вони провели гідравлічні випробування теплових мереж, які виявили проблемні ділянки. На балансі підприємства перебуває понад 152 кілометри труб у двотрубному вимірі.

Протягом підготовчого періоду спеціалісти ліквідували 53 порив на трубопроводах. Капітальний ремонт та заміну теплових мереж виконали на ділянці 630 метрів у двотрубному вимірі.

При цьому загальна довжина теплових мереж у Тернополі становить 148,5 кілометра. Це означає, що за рік відремонтували менш як 0,5% усіх теплотрас міста. При цьому трубам вже по 50-55 років.

Мобільних котелень на підприємстві немає. Резервні джерела живлення встановили тільки на трьох житлових будинках, які обслуговує КП "ТМТКЕ". Термомодернізацію будівель підприємства також не робили.

Дотаційне підприємство з мільйонними преміями

Комунальне підприємство "Тернопільміськтеплокомуненерго" є збитковим та потребує постійних дотацій з міського бюджету. Водночас керівництво підприємства регулярно отримує значні премії та винагороди. Наприклад, у квітні 2025 року (дані за березень 2025 року) ЗМІ повідомляли про виплату майже мільйона гривень премій двома окремими платежами.

Проте фінансові показники "Тернопільміськтеплокомуненерго" свідчать про значні збитки, які, зазвичай, частково або повністю покриваються за рахунок бюджету міста або міжнародних грантів.

За даними OpenDataBot збитки підприємства за останні роки такі:

у 2024 році збитки склали 6 131 000 грн;

у 2023-му – 60 238 000 грн;

у 2022-му – 261 136 000 грн.

Ситуацію ускладнює те, що тернополянам не дозволяють встановлювати індивідуальне опалення. Для цього потрібно, щоб мінімум 50% споживачів у будинку відключилися від центрального теплопостачання. Хоча комунальники звітують про ліквідацію десятків аварій, ці кроки є лише "латанням дірок". Основна довжина мереж — майже 148 кілометрів — залишається зношеною. Те, що за рік вдалося замінити лише 630 метрів труб (менш як 0,5% мереж), свідчить про критично повільні темпи модернізації.

Через старі труби значна частина тепла, виробленого котельнями, губиться в ґрунті ще до того, як досягне будинку. Таким чином, тернополяни, які залишаються у централізованій системі, фактично оплачують обігрів вулиці, а не власних квартир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Одесі взимку загрожує велика проблема, але не з опаленням. В Одесі існує ризик перебоїв з електропостачанням і не тільки взимку.