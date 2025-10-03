Миллионные премии для начальства, а для людей – гнилые трубы: рискует ли Тернополь замерзнуть зимой

Политика коммунального предприятия

Во время подготовки к отопительному сезону Тернополь заменил всего 630 метров теплосетей, а это лишь 0,5% от критически изношенной 148-километровой системы, которой уже более 50 лет. Таков результат работы убыточного КП "Тернопольгоркоммунэнерго", руководство которого, несмотря на миллионные дотации, продолжает получать значительные премии.

Что нужно знать

Работы на тепловых сетях в Тернополе почти не проводятся

Местные трубы могут быть изношенными, им уже по 50-55 лет

В то же время тернополянам не разрешают устанавливать индивидуальное отопление.

"Телеграф" продолжает серию материалов о готовности украинских городов к отопительному сезону. В ответ на запрос редакции предприятие предоставило информацию о подготовке тепловых сетей Тернополя.

По данным коммунальщиков, они провели гидравлические испытания тепловых сетей, выявивших проблемные участки. На балансе предприятия находится более 152 км труб в двухтрубном измерении.

В течение подготовительного периода специалисты ликвидировали 53 прорыва на трубопроводах. Капитальный ремонт и замену тепловых сетей провели на участке 630 метров в двухтрубном измерении.

При этом общая протяженность тепловых сетей в Тернополе составляет 148,5 километра. Это означает, что за год отремонтировали менее 0,5% всех теплотрасс города. При этом трубам уже по 50–55 лет.

Мобильных котельных на предприятии нет. Резервные источники питания установили только на трех жилых домах, обслуживаемых КП "ТМТКЭ". Термомодернизацию зданий предприятия также не производили.

Ответ на запрос

Дотационное предприятие с миллионными премиями

Тернопольгортеплокоммунэнерго

Коммунальное предприятие "Тернопольгортеплокоммунэнерго" убыточно и требует постоянных дотаций из городского бюджета. В то же время, руководство предприятия регулярно получает значительные премии и вознаграждения. К примеру, в апреле 2025 года (данные за март 2025 года) СМИ сообщали о выплате почти миллиона гривен премий двумя отдельными платежами.

Однако финансовые показатели "Тернопольгортеплокоммунэнерго" свидетельствуют о значительных убытках, которые, как правило, частично или полностью покрываются за счет бюджета города или международных грантов.

По данным OpenDataBot убытки предприятия за последние годы таковы:

в 2024 году ущерб составил 6 131 000 грн;

в 2023-м – 60 238 000 грн;

в 2022-м – 261 136 000 грн.

Ситуацию усложняет то, что жителям Тернополя не позволяют устанавливать индивидуальное отопление. Для этого необходимо, чтобы минимум 50% потребителей в доме отключились от центрального теплоснабжения. Хотя коммунальщики отчитываются о ликвидации десятков аварий, эти шаги являются лишь "латаньем дыр". Основная протяженность сетей — почти 148 километров — остается изношенной. То, что за год удалось заменить всего 630 метров труб (менее 0,5% сетей), свидетельствует о критически медленных темпах модернизации.

Из-за старых труб значительная часть тепла, произведенного котельными, теряется в земле еще до того, как достигнет дома. Таким образом, жители Тернополя, которые остаются в централизованной системе, фактически оплачивают обогрев улицы, а не собственных квартир.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Одессе зимой грозит большая проблема, но не с отоплением. В Одессе существует риск перебоев с электроснабжением и не только зимой.