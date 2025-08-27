"Як раніше не буде": експерт розповів, чи пройде Україна опалювальний сезон

Україна вже майже готова до зими, але завжди можуть виникнути несподівані ситуації

В українські газові сховища вже майже закачано достатньо газу, щоби пройти опалювальний сезон без проблем. Однак Росія все ще має дрони і ракети, а тому не можна виключати, що вона посилить енергетичний терор після настання холодів.

Про це розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, голова Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі "Телеграфу". Більше на тему читайте в матеріалі: Тільки питання часу? Чому росіяни знову знищують українську енергетику і чи чекати на блекаути

За його словами, українцям не варто розраховувати на те, що буде "як раніше". При цьому він не відкидає, що російські удари переключаться з виробництва електрики на газовий видобуток.

"Навіть втративши певну частину газового виробництва, будуть використовуватися підземні сховища та прямий імпорт. Цього практично не уникнути, особливо у другій половині зими" Михайло Гончар

Гончар каже що Україна вже на 80% запаслася всім необхідним для проходження зими, проте зараз важливо зберегти темпи закачування газу незалежно від коливання цін на ринку.

Експерт переконаний, що "Нафтогаз" та уряд знайдуть на це гроші, чи то з кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), чи з інших джерел.

Михайло Гончар

Як повідомлялося раніше, командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський говорив, що росіяни планують відновити удари по енергетичній інфраструктурі у зимовий період, коли розпочнеться опалювальний сезон. Ворог розуміє, що таким чином може змусити людей тікати з великих міст.