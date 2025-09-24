Символом цього українського міста є Прометей: як воно називається сьогодні

Після повернення історичної назви у 2016 році місто демонструє, як можна поєднувати потужну індустрію з повагою до власного минулого та прагненням до сталого розвитку

Кам'янське – це унікальний український феномен, де кам'янисті береги Дніпра стали свідками народження потужного промислового центру. Від перших козацьких поселень XVII століття до сучасних металургійних гігантів — це місто акумулювало в собі всю драматургію української історії.

Кам'янське, розташоване в Дніпропетровській області, є одним із найбільших промислових міст України з населенням понад 200 тисяч осіб. З 2016 року місто повернуло свою історичну назву після багаторічного періоду, коли воно зналося як Дніпродзержинськ. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Де знаходиться Кам'янське

Кам'янське розташоване в Дніпропетровській області України, за 35 км на захід від обласного центру — міста Дніпро. Місто стоїть на берегах Кам'янського водосховища у середній течії річки Дніпро, нижче греблі Середньодніпровської гідроелектростанції. Рельєф міста складний і розмаїтий через розташування на стику Українського кристалічного масиву і Дніпровсько-Донецької западини. Лівобережна частина розташована на низовині, а правобережна – на височині з ярами і балками.

Кам'янське є адміністративним центром Кам'янського району і Кам'янської міської громади. У місті і навколо нього є кілька прилеглих селищ і сіл, які підпорядковані міській раді. Це розташування робить Кам'янське важливим транспортним вузлом і індустріальним центром регіону.

Коли виникло місто та як називалося

Кам'янське — місто, чиє ім'я буквально просякнуте історією, природою і політикою. Перша письмова згадка про це поселення датується 1750 роком, коли згадується село Кам'янське, що виникло на кам'янистих берегах Дніпра. Назва міста походить від слова "камінь" — що пов’язано з особливостями рельєфу, береговими скелями та підводними каменями, які місцеві мешканці й легенди пов'язують з охороною мандрівників і навіть з небезпекою для човнів. Існує й легенда про козака Каміона, який нібито заснував зимівник на цій території — хоч її історичні свідчення відсутні. Відомий історик Дмитро Яворницький пояснював назву кам'янистими берегами Дніпра, що всюди всіяні камінням. Ці образи увіковічилися і в назвах інших населених пунктів регіону, які також походять від слова "камінь".

Наступний яскравий період у топонімічній історії міста настав у 1936 році, коли радянська влада ухвалила рішення про перейменування Кам'янського на Дніпродзержинськ. Назва нова — на честь Фелікса Дзержинського, організатора ВЧК і одного з символів радянського "червоного терору". Це перейменування стало частиною загальнорадянської політики увічнення імен діячів комуністичного режиму, і протривало майже весь радянський період, радикально змінюючи ідентичність міста. Під час цих років у Дніпродзержинську значно розвивалась промисловість — тут з'явилися потужні металургійні, хімічні заводи та інфраструктурні об'єкти, а також житлові масиви, що стрімко зростали разом із населенням.

вулиця в Кам’янському у середині минулого століття

Повернення до історичних коренів відбулося у 2016 році, коли в Україні розпочалася масштабна кампанія декомунізації. Кам’янська міська рада ініціювала відкритий збір пропозицій і громадське онлайн-голосування щодо нової назви міста. Серед варіантів були "Кам’янське", "Дніпровськ" та інші, але найбільшу підтримку — 46,8% — отримала саме історична назва "Кам’янське". Це рішення стало символом повернення до автентичних коренів, очищення від радянських і тоталітарних символів і важливим кроком у формуванні місцевої ідентичності. Разом із перейменуванням міста, було змінено близько 700 назв вулиць, площ і районів міста, що стало важливою частиною історичної справедливості і культурного оновлення.

Стела при в'їзді в місто Кам'янське

Символ міста

Пам’ятник Прометею – один із найвідоміших і найважливіших символів Кам’янського, встановлений у 1922 році на Базарній площі міста. Сам монумент символізує дух Прометея — бунтаря, який приніс людям вогонь, знання і вміння, який надихає на боротьбу і визволення. Пам’ятник заввишки 3,82 метра і вагою майже 3 тонни спершу був відлитий з чавуну на Дніпровському металургійному заводі.

Прометей в Кам’янському

Під час нацистської окупації Кам’янського пам’ятник було підірвано, однак жителі врятували його. Уламки Прометея перевезли і сховали в трамвайному депо, де він дочекався визволення міста. Після війни пам’ятник було відновлено й знову встановлено на колишньому місці.

До початку XXI століття оригінальна скульптура Прометея почала руйнуватися. У 2000 році міська влада змінила пам’ятник на інший, сучасний, який критикували за невідповідність стилю та втрату художньої цінності оригіналу. Однак справжня скульптура була відреставрована і з 2009 року експонується у музейному дворі міського Музею історії.

Костел Святого Миколая в Кам’янському

Культурною окрасою також є музично-драматичний театр імені Лесі Українки, Музей історії міста та архітектурні пам’ятки, наприклад, римо-католицький костел Святого Миколая і Свято-Миколаївський собор, що втілюють багатогранність культурної спадщини.

Свято-Миколаївський собор

Музично-драматичний театр ім. Лесі Українки

Промисловий центр України

Кам'янське — один із найбільших промислових центрів України з потужною і різноманітною промисловістю. Найбільш значущі галузі — металургія та металообробка (57% виробництва), хімічна та нафтохімічна промисловість (17,1%), виробництво коксу (15,4%) і машинобудування (8,7%).

Дим в центральній частині Кам’янського

У промисловому комплексі Кам'янського на початок 2022 року працювало приблизно 22 тисячі осіб, що становить близько 9,3% міського населення. За останні роки виробництво сталі, цементу, мінеральних добрив та електроенергії зросло, що свідчить про розвиток і стабільність промислової сфери міста.

Проте промисловий успіх Кам'янського супроводжується великою увагою до екологічних проблем, оскільки місто входить до числа найбільш забруднених в Україні. Забруднення пов’язане з діяльністю великих металургійних і хімічних підприємств, що протягом десятиліть випускали у навколишнє середовище значну кількість шкідливих речовин. Водночас місто активно працює над покращенням екологічної ситуації та модернізацією виробництв.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке перейменували три рази за 15 років. Сьогодні це адміністративний центр Кіровоградської області.