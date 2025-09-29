Влетів у людину на великій швидкості. Коли вийде на волю мажор, який у 16 влаштував жахливу ДТП у Харкові

Він пролетів на червоний зі швидкістю 180 км/год і врізався у Chevrolet

ДТП за участи 16-річного Миколи Харківського потрясло всю Україну. Адже юнак врізався в авто, де за кермом був 58-річний пасажир, який загинув. Розслідування тривало кілька років, але юнак все ж почув вирок.

Що треба знати:

16-річний харків'янин влаштував смертельну ДТП

Авто під його кермуванням пролетіло на червоний зі швидкістю 180 км/год

Микола Харківський отримав 8 років тюрми

Смертельна ДТП за участі 16-річного водія

26 жовтня 2021 року на перехресті проспекту Аерокосмічного та вулиці Одеської у Харкові сталась ДТП. Неповнолітній Микола Харківський на авто Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю 180 км/год. Він врізався у Chevrolet, де водієм був 58 річний чоловік — Ігор Носов. Він помер на місці аварії від отриманих травм.

Відомо, що в авто Харківського було три пасажири — отримали травми. Як видно на фото, від аварії сильно постраждало дві автівки. У Infiniti удар прийшовся на передній бампер, а у Chevrolet — збоку на місце водія.

Як виглядало авто Харківського після ДТП

Авто Ігоря Носова після ДТП у Харкові

Цікаво, що 16-річний Микола, який також отримав травми, намагався втекти з лікарні. Адже у карточці він вказав неправильні дані. На момент аварії юнак вже мав дві справи — адміністративну та кримінальну. Авто, яким він керував у день аварії, належало його матері. Поліція її так і не знайшла, жінка в розшуку за невиконання батьківських обовʼязків.

Авто Миколи Харківського

Затяжний суд та вирок

Після досудового розслідування суд мав початись у 2022 році, але через війну його постійно переносили то в Полтаву, то в Харків. Тому фактично засідання суду почалось у червні 2023 року. Тоді прокуратура інкримінувала не тільки спричинення ДТП, а й злісне невиконання батьківських обов’язків. Вже у листопаді 2024 Харківській почув вирок — 8 років тюрми та три роки заборони керувати транспортним засобом.

Микола Харківський в суді

До строку також зарахували той, що Харківський провів у СІЗО з 27 жовтня 2021 року. Тобто фактично він має вийти з тюрми у жовтні 2029 року. Засудженому залишилось сидіти 4 роки, половина строку. Окрім того, суд зобов'язав Харківського виплатити по 1 млн грн обом дітям загиблого Носова як компенсацію моральної шкоди.

Додамо, що у суді Микола заявив, що "не хотів нічого поганого, щоб таке сталося". Він визнав провину, однак стверджував, що причина ДТП була в тому, що в авто нібито відмовили гальма. Наразі достеменно невідомо, де і як Харківський відбуває покарання.

