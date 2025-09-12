Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Івано-Франківщині. Що відомо про його стан

В момент ДТП чоловік перебував у відрядженні

Детектив НАБУ потрапив у ДТП в Івано-Франківській області. Інцидент трапився у четвер, 11 вересня, детектив перебував у відрядженні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антикорупційного бюро. Уточнюється, що детектив НАБУ був тверезим. Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні.

Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро, — йдеться у повідомленні

Інших обставин аварії у НАБУ не розкрили. Також немає інформації хто був винуватцем ДТП та стан її учасників.

Нагадаємо, у липні у Києві співробітник прокуратури збив жінку на тротуарі. Вона померла у лікарні. Суд обрав чоловіку запобіжний захід — арешт на 60 діб.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко збив кількох людей на пішохідному переході. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, алкотестер показав 2,31 проміле алкоголю, що у 10 разів перевищує норму.