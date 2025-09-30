Риба гине, вода відходить: ще одне озеро на Хортиці скоро може зникнути назавжди (фото)

До цього велике озеро Осокорове на Хортиці зникло з тієї ж причини

На острові Хортиця у Запоріжжі може зникнути ще одне велике озеро через екологічну катастрофу, що виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у 2023 році. Озеро дуже обміліло, там залишилося багато риби, яка плаває на поверхні водойми — що свідчить про нестачу кисню у воді.

Що треба знати:

Раніше таким же чином зникло одне з найбільших озер Хортиці — Осокорове озеро

Після підриву росіянами Каховської ГЕС Дніпро вище за течією сильно обмілів

Екології регіону завдано величезної шкоди

Тривогу підняв запорізький фотограф Юрій Батаєв, який зробив кілька фотографій озера та опублікував їх у соціальних мережах. На фото можна побачити велику кількість риби, яка плаває на поверхні води. Проблема в тому, що це свідчить про зменшення загального водного обсягу водойми — а через це рибам не вистачає кисня.

"Таку картинку я вже бачив на озері Осокорове, що було на Хортиці. Через невеликий проміжок часу озеро зникло. Схоже, що останнє відоме мені озеро яке залишилось на Хортиці, теж незабаром зникне", — написав Батаєв.

Фото: Юрій Батаєв

Батаєв не сказав, про яке саме озеро йде мова. Але можливо, що це озеро Байда — воно було одним з найбільших на Хортиці. У квітні "Телеграф" писав про те, що рівень води там та загалом у Дніпрі впав на півтора метра. А тогоріч критично обміліли всі три ставки в улюбленому парку запоріжців — Вознесенівському.

Це сталося через підрив Каховської ГЕС — тоді рівень води за ДніпроГЕСом впав на 2,64 метра нижче норми. Більшість прибережних зон обміліли. Екологія регіону зазнала величезної шкоди — багато території вийшло з-під води, тисячі видів тварин та рослин втратили ареал проживання тощо. Збиток від російського теракту експерти порівнюють зі збитками від підриву ядерного боєприпасу малої потужності — ефект той самий за виключенням радіації.

Зазначимо, раніше "Телеграф" розповідав, що серед міст України, які опинились без достатньої кількості питної води після підриву Каховської ГЕС — Марганець. Наразі тут серйозні проблеми із постачанням питної води.