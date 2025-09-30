Рус

Риба гине, вода відходить: ще одне озеро на Хортиці скоро може зникнути назавжди (фото)

Автор
Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На Хортиці може зникнути чергове озеро Новина оновлена 30 вересня 2025, 22:17
На Хортиці може зникнути чергове озеро. Фото Фото: Юрій Батаєв, Findway. Колаж: "Телеграф"

До цього велике озеро Осокорове на Хортиці зникло з тієї ж причини

На острові Хортиця у Запоріжжі може зникнути ще одне велике озеро через екологічну катастрофу, що виникла після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у 2023 році. Озеро дуже обміліло, там залишилося багато риби, яка плаває на поверхні водойми — що свідчить про нестачу кисню у воді.

Що треба знати:

  • Раніше таким же чином зникло одне з найбільших озер Хортиці — Осокорове озеро
  • Після підриву росіянами Каховської ГЕС Дніпро вище за течією сильно обмілів
  • Екології регіону завдано величезної шкоди

Тривогу підняв запорізький фотограф Юрій Батаєв, який зробив кілька фотографій озера та опублікував їх у соціальних мережах. На фото можна побачити велику кількість риби, яка плаває на поверхні води. Проблема в тому, що це свідчить про зменшення загального водного обсягу водойми — а через це рибам не вистачає кисня.

"Таку картинку я вже бачив на озері Осокорове, що було на Хортиці. Через невеликий проміжок часу озеро зникло. Схоже, що останнє відоме мені озеро яке залишилось на Хортиці, теж незабаром зникне", — написав Батаєв.

Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв
Фото: Юрій Батаєв

Батаєв не сказав, про яке саме озеро йде мова. Але можливо, що це озеро Байда — воно було одним з найбільших на Хортиці. У квітні "Телеграф" писав про те, що рівень води там та загалом у Дніпрі впав на півтора метра. А тогоріч критично обміліли всі три ставки в улюбленому парку запоріжців — Вознесенівському.

Це сталося через підрив Каховської ГЕС — тоді рівень води за ДніпроГЕСом впав на 2,64 метра нижче норми. Більшість прибережних зон обміліли. Екологія регіону зазнала величезної шкоди — багато території вийшло з-під води, тисячі видів тварин та рослин втратили ареал проживання тощо. Збиток від російського теракту експерти порівнюють зі збитками від підриву ядерного боєприпасу малої потужності — ефект той самий за виключенням радіації.

Зазначимо, раніше "Телеграф" розповідав, що серед міст України, які опинились без достатньої кількості питної води після підриву Каховської ГЕС — Марганець. Наразі тут серйозні проблеми із постачанням питної води.

Теги:
#Запоріжжя #Озеро #Хортиця #Каховська ГЕС