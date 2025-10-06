Еще один город Украины получит свой крематорий: как будет выглядеть и когда открытие (фото)

Крематорий во Львове строят на Голосковском кладбище.

В Украине три работающих крематория — в Киеве, Харькове и Одессе. Еще в одном городе он должен появиться в скором времени. Это Львов – здесь на Голосковском кладбище за 200 миллионов гривен построят целый комплекс. В тестовом режиме по плану он должен был заработать до конца 2025 года, но уже известно о смещении сроков.

В горсовете Львова сообщают : капсулу на месте строительства заложили еще в январе, старые здания демонтировали и разровняли территорию. Летом утвердили проект и смету. В общей сложности комплекс займет более 1600 квадратных метров. Завершить его должны, согласно последним данным в декабре 2026 года.

Проект крематория подразумевает черный цвет здания

Городские власти планируют, что крематорий снизит нагрузку на городские кладбища. Также это будет более удобным для родственников тех людей, которые выбрали кремацию, ведь ближайший крематорий от Львова — в Киеве и транспортировка — это немалые затраты.

Что известно о Львовском крематории и как он будет выглядеть

Авторами проекта Львовского крематория являются мариупольцы, проживающие в Берлине. Их проект был выбран еще в 2021 году. Крематорий будет квадратное здание 40 на 40 метров. Чтобы символизировать переход между двумя мирами, проект включили водяной бассейн.

Архитектура, объединяющая современные технологии и символику перехода

В новом крематории предусмотрен церемониальный зал, отдельные помещения для священнослужителей разных конфессий, комната хранения урн с прахом и специальное помещение с холодильным оборудованием для тел. Технологическое оснащение значительно опережает украинские аналоги – это современные печи с минимальными выбросами, ведь система повторно использует газы из процесса и фактически не образует дыма. От здания в зал прощания будет вести дорожка сквозь символический лес. Контраст белого зала с черными объемами крематория и колумбария, по замыслу, подчеркивает границу между жизнью и смертью.

Отметим, в начале 80-х годов 20 в. во Львове уже начинали строительство крематория, однако не завершили. Предполагается, что часть фундамента смогут использовать при строительстве колумбария.

Визуализация комплекса на Голосковском кладбище — зал прощаний должен быть белым

Почему для Львова крематорий так нужен и сколько будет стоить услуга

Во Львове кладбища переполнены умершими. Крематорий позволит в прямом смысле занять меньше места. Одно место традиционного захоронения может дать возможность для создания до 10 кремационных. Если речь идет о колумбарных нишах — еще втрое больше. Не стоит забывать и о завещаниях и других способах хранения праха, кремация позволит забрать с собой родных в другие города или же выполнить последнюю волю.

Приблизительная стоимость кремации, которая ожидается во Львовском крематории, — от 1500 до 2500 грн. Отметим, что также следует учесть сопутствующие расходы — стоимость гроба, похоронной атрибутики, организацию прощания или религиозной процедуры. Стоимость в других крематориях Украины за полный комплекс достигает 20 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в крематории устроить церемонию прощания в соответствии с канонами религий. Вопреки популярным предрассудкам, православная церковь не выступает против кремации.