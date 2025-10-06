Еще один город Украины получит свой крематорий: как будет выглядеть и когда открытие (фото)
Крематорий во Львове строят на Голосковском кладбище.
В Украине три работающих крематория — в Киеве, Харькове и Одессе. Еще в одном городе он должен появиться в скором времени. Это Львов – здесь на Голосковском кладбище за 200 миллионов гривен построят целый комплекс. В тестовом режиме по плану он должен был заработать до конца 2025 года, но уже известно о смещении сроков.
В горсовете Львова сообщают : капсулу на месте строительства заложили еще в январе, старые здания демонтировали и разровняли территорию. Летом утвердили проект и смету. В общей сложности комплекс займет более 1600 квадратных метров. Завершить его должны, согласно последним данным в декабре 2026 года.
Городские власти планируют, что крематорий снизит нагрузку на городские кладбища. Также это будет более удобным для родственников тех людей, которые выбрали кремацию, ведь ближайший крематорий от Львова — в Киеве и транспортировка — это немалые затраты.
Что известно о Львовском крематории и как он будет выглядеть
Авторами проекта Львовского крематория являются мариупольцы, проживающие в Берлине. Их проект был выбран еще в 2021 году. Крематорий будет квадратное здание 40 на 40 метров. Чтобы символизировать переход между двумя мирами, проект включили водяной бассейн.
В новом крематории предусмотрен церемониальный зал, отдельные помещения для священнослужителей разных конфессий, комната хранения урн с прахом и специальное помещение с холодильным оборудованием для тел. Технологическое оснащение значительно опережает украинские аналоги – это современные печи с минимальными выбросами, ведь система повторно использует газы из процесса и фактически не образует дыма. От здания в зал прощания будет вести дорожка сквозь символический лес. Контраст белого зала с черными объемами крематория и колумбария, по замыслу, подчеркивает границу между жизнью и смертью.
Отметим, в начале 80-х годов 20 в. во Львове уже начинали строительство крематория, однако не завершили. Предполагается, что часть фундамента смогут использовать при строительстве колумбария.
Почему для Львова крематорий так нужен и сколько будет стоить услуга
Во Львове кладбища переполнены умершими. Крематорий позволит в прямом смысле занять меньше места. Одно место традиционного захоронения может дать возможность для создания до 10 кремационных. Если речь идет о колумбарных нишах — еще втрое больше. Не стоит забывать и о завещаниях и других способах хранения праха, кремация позволит забрать с собой родных в другие города или же выполнить последнюю волю.
Приблизительная стоимость кремации, которая ожидается во Львовском крематории, — от 1500 до 2500 грн. Отметим, что также следует учесть сопутствующие расходы — стоимость гроба, похоронной атрибутики, организацию прощания или религиозной процедуры. Стоимость в других крематориях Украины за полный комплекс достигает 20 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в крематории устроить церемонию прощания в соответствии с канонами религий. Вопреки популярным предрассудкам, православная церковь не выступает против кремации.