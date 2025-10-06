"Это будет самая тяжелая зима". Какой украинский город ожидает холод и тьма после атак РФ

Ресурсы "Облэнерго" ограничены, кое-что восстановить быстро невозможно

Российские удары по энергетике в Харькове нанесли большие проблемы городу. Теперь зима 2025-2026 может быть самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения.

Что нужно знать:

Россия уничтожила трансформаторные подстанции в Харькове

Без света осталось более 20 тысяч абонентов

Прогнозы на зиму не утешительные

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, в последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции. Они питали город. Ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, в настоящее время около 3,5 тысячи.

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", — говорит Терехов.

Мэр подчеркнул, что слаженная работа энергетиков помогла быстро возобновить электроснабжение. Однако ресурсы "Облэнерго" и Харькова ограничены, как и всей страны. Терехов призвал смотреть правде в глаза: Россия не остановит свой террор и над Украиной действительно нависла угроза холодной и темной зимы.

"В любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не один раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому надо всегда быть готовыми ко всему", — добавил глава города.

Впрочем, Харьков продолжает усиленно готовиться к зиме и отопительному сезону, ремонты котельных и теплосетей не останавливают.

Добавим, что даже президент Украины Владимир Зеленский отметил растущее напряжение от российских ударов по энергетике. Пока глава государства не может спрогнозировать, какая зима ждет украинцев, но призывает всех готовиться и встретить ее как следует.

