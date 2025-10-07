Ви точно з роду запорозьких козаків, якщо ваше прізвище є у цьому списку

Саме за часів козацтва утворилася величезна частина сучасних українських прізвищ

Запорізькі козаки — одна зі сторінок історії, яка зробила українців тими, ким ми є сьогодні. Серед іншого саме завдяки козакам з’явилося безліч сучасних українських прізвищ.

"Телеграф" зібрав список із кількох десятків найпоказовіших та найцікавіших прізвищ, які з'явилися за часів козацтва.

Насамперед, варто знати, що козаки були лихими на вигадки й вельми дотепними, через що активно роздавали своїм товаришам прізвиська — вони могли бути за родом діяльності, за характерними ознаками чи рисами характеру. Часто ці прізвиська складалися із двох чи трьох слів. Згодом на ці прізвиська починали називати всю родину козака, і саме так вони зрештою стали прізвищами.

Ось низка типових козацьких прізвищ:

Вернигора, Вернидуб, Затуливітер, Неїжборщ, Непийвода, Недайкаша, Задерихвіст, Підкуймуха, Крутихвіст, Печиборщ, Паливода, Роздайбіда, Скачистрибайло, Нетудихата, Дурноляп, Теліпайло, Серпокрил, Сторчак, Підвечеря, Кабанець, Обіжисвіт, Безштанько, Тягнирядно, Закривидорога, Вирвихвіст, Нездійминога, Жуйборода, Лупибатько, Неварикаша, Несвятипаска, Вухоляп, Здохленко, Гамкало, Догадайло, Нетреба, Остробородько, Панібудьласка, Сіпало, Дригайло, Забігайло, Загинайло, Нападайло, Поїхало, Покотило, Прокапало, Почейкало, Пошивайло, Хрумало, Цямкало, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Екало, Занудько, Непийпиво, Небийбатько, Недайборщ, Пророк, Заїка, Розкаряка, Кордун, Чмих, Перервирядно, Прядун, Ропкало, Гопкало, Будяк.

