Вы точно из рода запорожских козаков, если ваша фамилия есть в этом списке

Именно во времена козачества образовалась огромная часть современных украинских фамилий

Запорожские козаки, — одна из страниц истории, которая сделала украинцев теми, кем мы являемся сегодня. Среди прочего, именно благодаря козакам появилось множество современных украинских фамилий.

"Телеграф" собрал список из нескольких десятков самых показательных и интересных фамилий, которые произошли во времена козачества.

Прежде всего, стоит знать, что козаки были лихими на выдумки и весьма остроумными, ввиду чего активно раздавали своим товарищам прозвища, — они могли быть по роду деятельности, по отличительным признакам или чертам характера. Часто эти прозвища составлялись из двух или трех слов. Со временем по этим прозвищам начинали называть всю семью козака, и именно так они в конечном итоге стали фамилиями.

Вот ряд типичных козацких фамилий:

Вернигора, Вернидуб, Затуливитер, Неежборщ, Непейвода, Недайкаша, Задерихвост, Подковайкума, Крутихвост, Пекиборщ, Паливода, Раздайбеда, Скачистрыбайло, Нетудахата, Дурноляп, Телипайло, Серпокрыл, Сторчак, Подвечеря, Кабанец, Обегисвит, Безштанько, Тягнирядно, Закривидорога, Вырвихвост, Неподниминога, Жуйборода, Лупибатько, Неварикаша, Несвятипаска, Вухоляп, Здохленко, Гамкало, Догадайло, Нетреба, Остробородько, Панибудьласка, Сипало, Дрыгайло, Забигайло, Загинайло, Нападайло, Поихало, Покотило, Прокапало, Почейкало, Пошивайло, Хрумало, Цямкало, Валяйбаба, Давиборщ, Добрознай, Екало, Занудько, Непейпиво, Небийбатько, Недайборщ, Пророк, Заика, Розкаряка, Кордун, Чмых, Перервирядно, Прядун, Ропкало, Гопкало, Будяк.

