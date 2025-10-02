Вперше за довгий час: на Тернопільщині помітили птаха з Червоної книги (фото)

Рідкісний пісочник уперше потрапив на очі орнітологам у цій частині країни

Дві особини пісочника великого помітили під час обстеження водойм в околицях заповідника "Медобори" у Тернопільскій області. Попри роки спостережень, їх вдалося зафіксувати лише нещодавно.

Побачити рідкісних пернатих пощастило працівнику заповідника Арсену Капустинському. Він встиг сфотографувати їх, повідомляють у заповіднику.

Чим унікальний птах

Пісочник великий

Пісочник великий (Charadrius hiaticula), або ж зуйок, занесений до Червоної книги України, має природоохоронний статус виду "рідкісний". Захищений Бернською конвенцією, угодою про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA та ініціативою Європейського альянсу громадянських університетів CIVIS.

Птах з родини Сивкові масою від 62 до 71 грамів є одним з 5-ти видів у фауні України. Має довжину тіла у 18-20 см, розмах крил — 48-57 см.

У дорослого птаха верх сірувато-бурий; лоб, плями за очима, шия і низ білі; передня частина тім'я, вуздечка, плями навколо очей чорні; на волі чорний "нашийник"; вздовж основи бурих махових пер — біла смуга, помітна в польоті; дзьоб жовтогарячий, на кінці чорний; ноги жовтогарячі.

Пісочник великий

В Україні птах мешкає по кордону з Білоруссю, причому в нашій країні було зафіксовано декілька гніздових пар: на Волині і Львівщині біля сел Хоцунь, Світязь, Чолгині, Люб'язь та Підкормілля.

Пісочник великий

Гніздиться птах на пасовищах, піщаних косах, пляжах, технічних водоймах. Гнізда робить на піску, у розрідженій траві та старих коров'ячих кізяках.

У заповіднику наголошують, що для збереження виду потрібно вивчити біотопи гніздування та розробити рекомендації з охорони, а у гніздовий період, тобто в травні-червні, дотримуватись охоронних зобов'язань.

Заповідник "Медобори"

Працівниця заповідника "Медобори" з сачком

Природний заповідник "Медобори" створено у 1990 році з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських Товтр. Площа заповідної території складає 9516,7 га. 90% заповідної території вкрито лісом. У заповіднику налічується 1100 видів рослин та 2900 видів тварин.

