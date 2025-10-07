Могут убить? Какие птицы имеют крепкий клюв и атакуют людей

Орнитолог Костюшин рассказал о неожиданном нападении птицы

В Украине немало уникальных птиц, которые удивляют не только оперением, но и своей силой. К примеру, многие считают, что именно вороны или дятлы имеют крепкий клюв, но и другие виды.

Что нужно знать:

Кто из птиц имеет крепкий клюв

Какую угрозу могут нести чайки

Почему не только ворон следует остерегаться в городах

Как рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, некоторые, на первый взгляд, невинные птицы, могут представлять угрозу для человека. И здесь речь идет не о каких-то болезнях, а о силе клюва.

Костюшин говорит, что когда Каховское водохранилище было водохранилищем, он имел возможность посетить его. Находясь на воде, он и значения не придал тому, какое большое количество чаек слетелось. По его словам, такое количество птиц у водоема вполне обычное дело.

"Но тогда я и не догадывался, какие же крепкие клювы у чаек", — добавляет орнитолог.

По словам ученого, когда он стоял в лодке и разглядывал птицы над водохранилищем, почувствовал, что его ударили по голове. Удар был настолько сильный и неожиданный, что орнитолог был шокирован. Еще больше его удивило, что образовалась рана на темени и из нее пошла кровь. Сначала Костюшин не понимал, что произошло, но когда поднял голову и увидел груду чаек, пришел к мысли, что одна из них клюнула его.

Чайка

Исходя из этого опыта, орнитолог добавляет, что в городах следует опасаться не столько ворон, которые любят клювом разбивать орехи, а чаек. Ведь эти птицы также имеют достаточно крепкий клюв. И они могут атаковать человека, что может иметь очень неприятные последствия.

Ранее "Телеграф" писал, что Костюшин рассказал, действительно ли аисты из мести могут сжечь дом.