Росія отримає удар під дих, а Путін стане бомжем: пояснення генерала-розвідника

Масоване застосування "Томагавків" стане вишенькою на торті, каже Маломуж

Через фактичний обман і вихід російського диктатора Володимира Путіна з переговорного процесу по Україні, продовження бойових дій та обстрілів мирного населення президент США Дональд Трамп може зробити крок у відповідь, яким завдасть ударів по керівництву Росії та її збройних силах. Це призведе до докорінного переламу в ході бойових дій.

Про потрібно знати:

Трамп може маніпулювати передачею ракет Tomahawk Україні

"Томагавки" переломлять ситуацію тільки при комплексному використанні

Путіна позбавлять майна на сотні мільярдів доларів

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, як це буде відбуватися.

За його словами, Україна просить Штати надати через НАТО зброї різних типів на 90 млрд доларів — пускові установки HIMARS та M270 MLRS, ракети ATACMS, потужні РЕБи, касетні боєприпаси та міни, здатні знищити величезну кількість окупантів. Ця зброя може опинитися на фронті вже за два-чотири місяці і однозначно посилить ЗСУ.

— А Tomahawk (тактичні ракети великої дальності. — Ред.) будуть "вишенькою на торті". Це те, що має прибути у величезних кількостях (США замовили понад 800 головок самонаведення для ракет Tomahawk. — Ред.) і системно подавити російські війська. Але чи вони будуть, це під питанням, — каже генерал. — Це просто сигнал, що вони можуть бути поставлені, тому домовляйся, Путін, — каже Маломуж.

На його думку, Путін дивиться не тільки на "Томагавки", а й які пакети озброєнь надійдуть в Україну в найближчі місяці. І це має знецінити його зусилля у захопленні території, бо у ЗСУ з'являється перспектива знищення військових частин і великих резервів ворога у прифронтовій зоні.

— Думаю, "Томагавки" будуть тестом. Якщо Путін піде на переговори, — вони не надійдуть. А якщо ні, то [надійдуть] поряд з іншими програмами, бо сам "Томагавк" проблему не вирішить. А от комплексні рішення щодо зброї, боєприпасів із "Томагавками" будуть міняти ситуацію, — вважає ексрозвідник.

За його словами, США можуть показати, що ракети Tomahawk будуть поставлені Україні (як літаки F-16 і додаткові системи Patriot, що вже надходять за програмами НАТО), і це буде воєнний тиск на Путіна через реальну зброю і потенційну.

— Тиск на Путіна, позбавлення його особистих фінансових ресурсів, всіх сімей із оточення Путіна, еліти Росії — буде колосальним ударом. Вони мають приховані десятки (а дехто — сотні) мільярдів доларів і перетворяться на "нулевиків", тобто бомжів. Бо всі ресурси знаходяться в доларах, євро, палацах, золоті, брильянтах, яхтах і всьому іншому, тільки за кордоном, а не в Росії. А тут такий удар, — каже екскерівник СЗР.

А первинні й вторинні санкції проти нафтогазового сектору Росії, зниження ціни на вуглеводні стануть "ударом під дих", який дуже потужно обвалить економіку та ВПК Росії і знецінить її зусилля в війні, підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як примусити Путіна до миру.