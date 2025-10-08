Ночная атака "шахедами". Россия обстреляла несколько украинских городов, есть раненые

РФ продолжает ночной террор

В ночь на среду, 8 октября, Россия атаковала Украину беспилотниками, обстрел враг начал еще с вечера вторника. Взрывы звучали в Херсоне, Кривом Роге, Черкассах, Сумах, Черниговской области.

Что нужно знать:

Россия ночью 8 октября атаковала Украину беспилотниками, раздавались взрывы, работала ПВО

В Херсоне в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей — 39-летний мужчина и 65-летняя женщина

На Кривой Рог враг направил до 30 "шахедов"

Херсон

Вечером 7 октября Россия атаковала Днепровский район Херсона, сообщает Херсонская ГВА. Пострадал 39-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и открытую рану левого предплечья. Около 23:30 россияне обстреляли Корабельный район областного центра. В собственном доме ранена 65-летняя женщина — у пострадавшей взрывная травма и осколочное ранение.

Кривой Рог

В 23:30 начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул предупредил, что враг запустил в направлении города до 30 "шахедов". Местные каналы писали, что вскоре прогремели взрывы. Работала ПВО.

Черкассы

Вскоре после полуночи из-за вражеских дронов раздалось несколько взрывов в Черкассах. Об этом сообщает "Суспільне новини". В течение ночи взрывы в областном центре были слышны еще дважды.

Сумы

Россия также запустила беспилотники и на этот город, работали Силы противовоздушной обороны. Взрыв раздался около 2 часов ночи.

Черниговская область

Кроме того, Россия атаковала дронами Черниговщину. Взрывы в области раздались ближе к утру, после них возникло зарево.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 7 октября в Сумах раздалось несколько взрывов. Враг атаковал областной центр беспилотниками.