Стали несподіванкою: у ЗСУ розповіли, які вигадки росіян здивували українських бійців на фронті

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції за допомогою мототехніки, але ця тактики успіху їм не приносить, наголошує військовий

Українським десантникам довелося відбивати на фронті наступи росіян, які ті здійснювали на мотоциклах. Власне, це не стало несподіванкою для військових 46-й ОАЕМБр, але були й випадки, які насправді здивували бійців.

Що потрібно знати:

Росіяни використовують для штурмів мотоцикли, але ця практика виявляється неефективною

Українських десантників здивували атаки ворога на самокатах

РФ почала застосовувати "дрони-ждуни" на оптоволокні, які годинами чатують у засідках

В інтерв'ю "Телеграфу" командир 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України підполковник Дмитро Капітула розповів, що штурми на мотоциклах не здивували українських бійців, оскільки така практика вже раніше застосовувалась ворогом на деяких напрямках.

"Але от що дійсно стало несподіванкою — це наступ на самокатах", — зазначив військовий.

Він наголосив, що хоча ЗС РФ продовжує атаки, застосовуючи різноманітну мототехніку, але подібна практики загалом виявилася малоефективною.

Також Дмитро Капітула окремо згадав про новинку, яку почав використовувати ворог — дрони-ждуни на оптоволокні. Подібні апарати годинами знаходяться у засідці, а при виявленні цілі атакують її по команді оператора.

Ворог завжди у пошуку нових рішень та підходів, але і ми не пасемо задніх, — підкреслив підполковник.

