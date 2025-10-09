В Украине будет создано новое подразделение ВСУ. Чем оно будет заниматься и кто туда пойдет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рада поддержала законопроект 12349 в первом чтении
В Украине могут создать Киберсилы Вооруженных сил Украины. Соответствующее решение было поддержано нардепами на заседании Рады 9 октября.
Что нужно знать:
- В Киберсилы ВСУ будут привлекать гражданских специалистов
- Создание этой структуры – организация ВСУ по стандартам НАТО
- Законопроект поддержали в первом чтении, впереди еще второе
Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, за законопроект №12349 проголосовали 255 народных депутатов. В соответствии с этим решением Киберсилы станут отдельной структурой в составе ВСУ.
Основная функция этой структуры будет состоять в выполнении задач по киберзащите. Кроме того, киберрезервисты не обязательно должны получать статус военнослужащих.
По вышеупомянутому законопроекту в структуру будут привлекаться гражданские специалисты. Они будут выполнять задачи по киберзащите. Киберсилы ВСУ будут полностью подчинять Главнокомандующему.
Основные задачи Киберсил предполагают:
- защита систем электронных коммуникаций и систем управления технологическими процессами ВСУ;
- подготовка и ведение военных киберопераций;
- военное сотрудничество с НАТО и другими партнерами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Заметим, что зарегистрировали законопроект №12349 еще в декабре 2024 года. В марте 2025 г. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел его и утвердил до первого чтения и принятия за основу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что депутат Александр Федиенко назвал наибольшую угрозу ВСУ.