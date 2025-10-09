Росія вибрала нову ціль на фронті: хоче захопити одне з найбільших міст України (карта)
Бойові дії йдуть одразу на кілька населених пунктів
Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів російському президенту Володимиру Путіну про настання угруповання "Дніпро" у напрямку Запоріжжя. Ворог сподівається взяти два населені пункти.
Про це стало відомо із доповіді Герасимова. Бойові дії йдуть за населені пункти Приморське та Степногірськ.
Також він заявив, що Росія продовжує завдавати масованих ударів нібито по "військових" об’єктах.
При цьому, Генштаб ЗСУ повідомляє, що за останню добу противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Приморське, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Білогір’я, Григорівка Запорізької області та Придніпровське…
На день раніше ворог спробував просунутися у напрямку Степногірська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи допоможе погода Росії піти у наступ. Командир ЗСУ Дмитро Капітула розповів, чи це так насправді і як погода вплине на ситуацію на фронті. Він нагадав, що одна з останніх спроб ворога проводити штурмові дії із застосуванням важкої техніки завершилася для них провалом.