Росія вибрала нову ціль на фронті: хоче захопити одне з найбільших міст України (карта)

Бойові дії йдуть одразу на кілька населених пунктів

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів російському президенту Володимиру Путіну про настання угруповання "Дніпро" у напрямку Запоріжжя. Ворог сподівається взяти два населені пункти.

Про це стало відомо із доповіді Герасимова. Бойові дії йдуть за населені пункти Приморське та Степногірськ.

Також він заявив, що Росія продовжує завдавати масованих ударів нібито по "військових" об’єктах.

Карта боїв. Де знаходиться Степногорськ та Приморське

При цьому, Генштаб ЗСУ повідомляє, що за останню добу противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Приморське, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Білогір’я, Григорівка Запорізької області та Придніпровське…

На день раніше ворог спробував просунутися у напрямку Степногірська.

