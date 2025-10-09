Россия выбрала новую цель на фронте: хочет захватить один из крупнейших городов Украины (карта)

Боевые действия идут сразу на несколько населенных пунктов

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о наступлении группировки "Днепр" в направлении Запорожья. Враг надеется заполучить два населенных пункта.

Об этом стало известно из доклада Герасимова. Боевые действия идут за населенные пункты Приморское и Степногорск.

Также он заявил, что Россия продолжает наносить массированные удары якобы по "военным" объектам.

Карта боев. Где находится Степногорск и Приморское

При этом, Генштаб ВСУ сообщает, что за последние сутки противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Приморское, Степногорск, Лукьяновское, Приморское, Белогорье, Григоровка Запорожской области и Приднепровское…

Днем ранее враг попытался продвинуться в направлении Степногорска.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, поможет ли погода России пойти в наступление. Командир ВСУ Дмитрий Капитула рассказал, так ли это на самом деле и как погода повлияет на ситуацию на фронте. Он напомнил, что одна из последних попыток врага проводить штурмовые действия с применением тяжелой техники завершилась для них провалом.