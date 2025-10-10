Кремация – это грех? Что говорят разные церкви о таком погребении

Не все религии принимают кремацию как способ погребения

На фоне строительства крематория во Львове снова и снова свергаются дискуссии о подходе к кремации с религиозной точки зрения. Священнослужители подчеркивают: Церковь не осуждает кремацию и она не влияет на посмертную судьбу души человека.

Кремация в традициях ПЦУ

Священник Львовско-Сокальской епархии ПЦУ отец Назар Лозинский объясняет, что страх перед смертью сформировал множество традиций и обрядов, часть из которых давно утратила свой первоначальный смысл. "Христианство ни в одной своей конфессии абсолютно не связывает способ захоронения человека с посмертным участием его бессмертной души", — говорит отец Назар.

Такой упокой тела, по его словам, не противоречит учению Церкви, если соблюдены два условия : кремация не должна быть принудительной, а прах человека должен быть с соответствующим молитвенным образом передан земле.

Клирик храма Святителя Феодосия Черниговского (ВЦУ) в Луцке Андрей Хромяк добавляет: в Священном Писании нет упоминания, что кремация – грех. Напротив, в Книгах Царств упоминаются сожжения человеческих останков. Поэтому кремация в ветхозаветные времена — обычное явление, — объясняет он.

Кремация у католиков

Уже больше 50 лет назад Папа Римский разрешил проводить кремации. Однако важны мотивы кремации и важно, чтобы телам отдавали большое уважение.

Кремация у протестантов

Протестантизм объединяет независимые церкви, для которых главным является непосредственная связь человека с Богом — без посредников. Вера и праведная жизнь, а не обряд или способ погребения определяют, попадет ли душа в Царство Небесное.

Греческая Православная Церковь

Именно Греческая православная церковь выступает против проведения кремации. Исключения могут сделать при особых обстоятельствах.

Религиозные обряды – главное правило

Посмертные ритуалы проводят перед кремацией — молитвы и мессы должны звучать над телом, а не после ритуала. Если же кремация прошла без религиозной службы, восточные христианские церкви допускают заочное отпевание.

