Народила дитину відомому бізнесменові Фуксману та трагічно загинула у 36 років: чим запам'яталася екснардепка Бережна (фото)
Ірина Бережна відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями
Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Ірина Бережна запам’яталася українцям не лише критикою Майдану та участю у пропагандистських ток-шоу, а й гучними подробицями особистого життя. Вона народила доньку від співвласника телеканалу "Інтер" Бориса Фуксмана, який помер сьогодні, 10 жовтня, у Німеччині.
Що потрібно знати
- Помер медіамагнат Борис Фуксман — батько дитини колишньої регіоналки Ірини Бережної
- Бережна запам'яталася проросійськими поглядами та участю у пропагандистських шоу
- Фуксман публічно визнав батьківство лише після смерті Бережної
У 2007 році Бережна стала народною депутаткою України VI скликання від Партії регіонів. Вона була членкинею Комітету Верховної Ради з питань правосуддя.
Чим запам’яталася Ірина Бережна
Серед суперечливих фактів з її діяльності — голосування за "диктаторські закони" у січні 2014 року. Ці закони були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту та обмеженню прав громадян і свободу слова.
Бережна виступала проти наказу Міністерства культури про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою, називаючи його "колосальним правовим нігілізмом" та хотіла, щоб його скасували. Вона дотримувалася проросійських поглядів і вважала, що це "боротьба за права" російськомовного населення.
Після 2014 року Бережна стала зніматися у російських шоу. У програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" вона заявляла, що Україна стає "терористичною державою", а під прикриттям правоохоронців відбувається блокада Криму і знищення пам’яток культури. Також Бережна дозволила собі сказати, що 2014 рік був "державним переворотом" із запланованим сценарієм "заокеанськими режисерами".
Бережна і Фуксман — спільна дитина
Ірина народила доньку Даніелу у 2009 році. Оскільки вона ніколи не була одружена, у суспільства викликало інтерес, хто є батьком дитини. На похороні Бережної у серпні 2017 року, бізнесмен і співвласник телеканалу "1+1" Борис Фуксман зізнався, що він є батьком Даніели. Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що медіамагнат із дружиною Лілією вирішили удочерити дитину Бережної після загибелі матері.
