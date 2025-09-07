Набрав вагу і постарів: як зараз виглядає екснардеп Єфремов

Політик втік з України та підтримує кремлівський режим

Олександр Єфремов тривалий час був народним депутатом і головою проросійської Партії регіонів. Він виступав проти Євромайдану та підтримував "диктаторські закони", які обмежували права громадян. Згодом політика заарештували "за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України". Також ми розповідали, куди зник проросійський політик Ренат Кузьмін.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність проросійського політика, чим відзначився і де він зараз.

Що відомо про Олександра Єфремова

Єфремов народився у 1954 році у Луганську. Здобув освіту інженера-механіка у місцевому машинобудівному інституті. Після закінчення вишу влаштувався на верстатобудівний завод у Луганську. Кар'єра Єфремова почала рухатися вгору після його вступу до Комуністичної партії. Спочатку він став секретарем у партійних організаціях, а невдовзі почав обіймати керівні посади на різних місцевих підприємствах. Зокрема, на верстатобудівному заводі та МСП "Мега ЛТД".

Олександр Єфремов, фото з мережі

У 1997 році Єфремова призначили головою Луганської облдержадміністрації. За його керівництва гірники шахт імені Баракова, "Дуванної", "Краснодарської-Південної" та "Суходольської-Східної" вийшли на пікет з вимогою виплатити їм зарплати за 2,5 роки. Тоді вперше в незалежній Україні "беркутівці" використали проти мітингувальників кийки та сльозогінний газ. А гірник Олександр Михалевич, аби висловити протест проти місцевої влади, вчинив самоспалення.

Під час керівництва Єфремова Луганщина була однією з найбідніших областей в Україні. Спостерігалась висока заборгованість по зарплатах, зростало безробіття та поширення епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту.

Єфремов був головою Партії регіонів, фото з мережі

У 2006 році Олександр пройшов депутатом до Верховної Ради, де був заступником голови Партії регіонів Віктора Януковича. Невдовзі політика обрали головою фракції регіоналів у парламенті. Там Єфремов займав проросійську позицію:

був одним із авторів скандального "мовного закону", який посилював статус російської в Україні;

не підтримував вступ України в НАТО;

виступав проти Революції гідності і заявляв, що важливі питання "вирішуються за столом переговорів за участю професіоналів";

голосував за скандальні "диктаторські закони", які обмежували права і свободи українців.

У чому підозрювали Олександра Єфремова

У 2014 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо політика через зловживання владою. Причина — тиск на працівників "Луганськвугілля" під час придбання послуги з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури. Підприємство уклало угоди з підконтрольними Єфремову компаніями за цінами, завищеними втричі. Через це збитки для держави були суттєвими.

Єфремова підозрювали у завданні збитків державі, фото "Главком"

У 2015 році колишнього депутата звинуватили у фінансуванні тероризму. Суд призначив запобіжний захід у 60 тисяч гривень. Окрім цього, проти Єфремова порушували кримінальну справу щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Утім, через певний час провадження закрили.

У 2016 році ексчиновника затримали "за підозрою у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України". У справі йшлося, що Єфремов організовував захоплення ЛОДА та СБУ на Луганщині та чинив дії з метою зміни державних кордонів України. Тоді політика заарештували.

Єфремов перебував під арештом, фото з мережі

Упродовж 3 років екснардеп перебував у слідчому ізоляторі Старобільська, що на Луганщині. Так він відбував запобіжний захід, який пізніше змінили на цілодобовий домашній арешт. У 2019 році суд відпустив колишнього чиновника під особисте зобов'язання.

Де зараз Олександр Єфремов

Напередодні повномасштабної війни Єфремов кілька разів відвідував Росію. А після початку великого наступу політик втік через Словаччину до країни-терористки. У Москві Єфремов зареєструвався у житловому комплексі "Тріумф-Палас", збудованому у стилі сталінського ампіру.

Апартаменти записані на сина ексчиновника – Ігоря Єфремова. Він володіє двома об’єктами нерухомості площею понад 650 квадратних метрів. Вартість такого житла стартує від 4 мільйонів доларів, тобто, від 160 мільйонів гривень. Виявилось, що Єфремов має і російський страховий номер — йому зможуть нарахувати там пенсію. Ексчиновник зараз мешкає в країні-окупантці та підтримує режим Кремля.

ЖК "Тріумф-Палас", Фото: "Вікіпедія"

У 2024 році журналісти "Фарватер схід" з'ясували, що компанії, дотичні до Єфремова, досі працюють в Україні. Це ТОВ "Луганськ-теплопостач", яке спочатку зареєстрували у Луганську, а потім — у Сєвєродонецьку. Ця ж компанія, проте з російською назвою "Луганск-теплопостач", працювала на окупованих територіях до листопада 2024 року.

Директором обох фірм вважається Сергій Піщугін. Натомість засновниками підприємства "Луганськ-теплопостач" є офшорні фірми "Індастріз Чарлевіль С.А." з канадського Монреаля та "Корпорація Шел Партнерс Корп" зі столиці Панами. Власниками останньої фірми є Христо Дімітров Колєв та Лев Могілевський. На Колєва були записані головні фірми Єфремова, а Могілевський є його помічником. Водночас Піщугін заперечував дотичність до бізнесу Єфремова.

У травні 2025 року Єфремов з'явився на "круглому столі" у Москві. Це був пропагандистський захід, під час якого обговорювали "майбутнє України". Окрім Єфремова, там були екснардепи Ренат Кузьмін і Володимир Олійник, ексголова Луганської облради Валерій Голенко. На фото помітно, що екснардеп суттєво постарів і набрав вагу з моменту, коли його бачили востаннє в Україні.

"Круглий стіл" у Москві за участі Єфремова, фото з російських медіа

Єфремов зараз, фото з російських медіа

